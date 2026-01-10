賴清德為總預算批「為德不卒」 國民黨：行政院吃自助餐才是元兇

國民黨發言人、立委牛煦庭。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 115年中央政府總預算案持續遭到在野黨封殺，但傳出藍營有意放行TPASS等民生預算，而總統賴清德今日受訪表示，若僅讓少數新增預算通過是「為德不卒」，並指出中央政府總預算環環相扣、攸關國防安全與民生建設。對此，國民黨發言人、立委牛煦庭今（10）日作出回應，反批行政院才是造成預算僵局的關鍵。

牛煦庭表示，賴清德總統應該先思考，「是誰先意圖用這些民生相關的預算來搞情緒勒索」。他指出，真正「為德不卒」的，並非立法院，而是行政團隊對已三讀通過的法案選擇性執行，「立法院三讀通過的法案，行政院就應該照章執行，不應該吃自助餐，這句話我們會原封不動地奉還。」

針對軍人加薪議題，牛煦庭直言，相關法案早已通過，政府卻遲遲未依法編列預算。他質疑，行政院既然願意花費上兆元購買軍事裝備，為何規模僅百億元左右的軍人加薪預算，至今仍未落實編列。

他也提及退休警消與公教人員，強調這些人員一生奉獻國家，停止刪減退休待遇「是一件很簡單的事情」，卻始終未獲政府正面回應。

牛煦庭進一步指出，正是因為行政院拒絕依法為立法院已通過的法案編列預算，才導致目前的預算僵局，「這一切僵局的開端，不就是因為行政團隊想要吃自助餐嗎？」

對於賴清德再度將責任指向在野黨，牛煦庭表示，總統「氣急敗壞地再次指責在野」，不但無助於解決問題，反而顯示無法有效處理朝野僵局，只會製造更多對立與爭議，「顯得毫無格局」。

