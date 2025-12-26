賴清德為總預算轟藍白「有何資格談憲政」 侯友宜：一起面對、以民為本

政治中心／綜合報導

115年度中央政府總預算案送至立法院審議，在藍白聯手擋下，至今仍被擋在程序委員會無法付委審查。總統賴清德昨罕見重話批評，「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政」，引發熱議。對此，新北市長侯友宜今（26）日受訪表示，維持憲政秩序是共同的責任，不論是總統、立法院、行政院，都要共同的好好討論一起面對、以民為本，大家思考如何去解決目前所面臨的困境。

賴清德昨出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」，致詞時表示，希望國會能夠支持協助國家持續進步，中央政府總預算應該要迅速付委。並罕見重話批評：「如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政。連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格談憲政？」

廣告 廣告

上午侯友宜出席溫馨助學圓夢基金感恩活動時，被問到賴清德批評說在野黨卡總預算，有什麼資格在談憲政的看法時，侯友宜表示，維持憲政秩序是共同的責任，不論是總統、立法院、行政院，都要共同的好好討論一起面對、以民為本，大家思考如何去解決目前所面臨的困境，這才是全民所期待的。

至於行政院拍板通過以後10等以下的公務員赴中國大陸都必須要經過這個原單位的同意，是不是箝制了公務員赴中的自由？侯友宜回應說，「行政院在通過之前，希望能夠好好地討論，在什麼一個狀況才可以赴大陸，不會受到更多的干預，那這一部分可以討論過以後把政策制定好，也不要額外增加大家的一些負擔，我相信兩岸的交流都是一定要平等、尊嚴、互惠的」。

更多三立新聞網報導

藍白第四度封殺1.25兆元國防特別預算條例 侯友宜：審查預算要嚴格把關

國三生割頸案輕判 侯友宜喊：對加害者更應從重量刑，讓正義能夠回歸

新北危險建築物580專案計畫招商成功首案「土城清水案」簽約

北捷隨機攻擊人心惶惶！新北跨年煙火維安受關注 侯友宜：提高見警率

