賴清德為陳亭妃等繫競選背帶 立軍令狀：不團結一定會輸

民進黨中執會今天通過提名立委陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘分別參選台南市長、高雄市長及嘉義縣長。兼任民進黨主席的總統賴清德為陳亭妃等3人繫競選背帶並提醒「團結不一定會贏，但不團結一定會輸」。

民進黨中執會21日通過提名立委蔡易餘、陳亭妃及賴瑞隆參選嘉義縣長、台南市長及高雄市長，並召開記者會宣布，兼任民進黨主席的總統賴清德（圖）出席表示，期盼被提名人能扮演領頭羊，整合地方、團結同志，為年底選戰共同打拚、打贏選戰。 （中央社）

賴清德告訴縣市長3位被提名人，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」

賴清德在提名記者會為陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘3人繫上競選背帶，眾人握拳高呼「凍蒜」。除了3位被提名人，現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也到場力挺。

民進黨中執會21日通過提名立委蔡易餘（右起）、賴瑞隆及陳亭妃參選嘉義縣長、高雄市長及台南市長，3人下午一同出席提名記者會，振臂合影。（中央社）

賴清德在中執會致詞表示，3位縣市長被提名人都是傑出的國會戰將，無論是專業問政或地方服務，皆深受選民支持，具備厚實的民意基礎。

賴清德表示，台南市長被提名人陳亭妃歷經10年市議會和5屆立法院的淬鍊，不但能精準掌握市政發展需求，也能有效銜接國家政策方向。他有信心，具備優異實踐力的陳亭妃，必能團結地方力量，承繼文化首都光榮，為台南開創新局。

賴清德說，高雄市長被提名人賴瑞隆經過10年市府政務磨練，與10年國會議員洗禮，不僅熟稔高雄市政，也了解國家發展脈絡，他相信擁有卓越執行力的賴瑞隆，一定能接棒高雄治理重任，持續打造更進步的港都。

賴清德指出，嘉義縣長被提名人蔡易餘擁有10年國會歷練，曾任委員會召委與黨團幹部，兼具中央政策視野與地方發展理解。他深信，具有靈活行動力的蔡易餘，能夠承續民進黨在嘉義縣的治理，讓嘉義縣在既有農工科技基礎上繼續轉型升級。

賴清德最後提醒兩點，第一，「團結不一定會贏，但不團結一定會輸。」；第二，「從初選脫穎而出，並非抵達終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。」他說，在初選的過程中，黨內難免會有競爭，如今初選既已結束，期盼被提名的參選人能夠扮演領頭羊的角色，整合地方、團結同志，為年底的選戰共同打拚，打贏選戰。

賴清德表示，嘉義縣、台南市與高雄市，都是歷任民進黨縣市長一棒接一棒，努力建立起的「綠色執政、品質保證」地方典範，選民必將會以更高的標準，來檢驗提名人選。3人通過初選提名，如同職棒球隊取得挑戰總冠軍賽的資格，面對其他的隊伍競爭，一定要拿出拚戰精神、全力以赴，才有機會拿下總冠軍獎盃。

賴清德期許3位被提名人，面對年底地方大選，務必更加勤走地方，提出有利人民的政見與市政藍圖，獲得選民最大支持。不僅自己要當選，而且要為民進黨提名的議員、縣市鄉鎮長候選人打一支全壘打，母雞要發揮母雞角色，這也是民進黨提名候選人的責任。