賴清德為1.25兆軍購下鄉宣講？ 王鴻薇酸：記得要做好功課

115年度中央政府總預算案與1.25兆國防特別預算條例遲未進入立法院審查程序，外界傳出總統賴清德與行政院長卓榮泰將為此下鄉向民眾宣講。對此，國民黨立委王鴻薇今（5）日開酸，賴清德若要宣講總預算就應該好好用功，不要再自創「賴清德憲法條文」，也不要像大罷免案一樣持續傳遞錯誤訊息給民眾。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

王鴻薇今天在立法院接受媒體聯訪時指出，她已經注意到賴清德近一個月來在各種場合都會提及中央政府總預算與1.25兆國防預算，並以此為名對在野黨進行政治攻擊。她強調，民進黨若有下鄉溝通的策略，務必要提供正確的資訊給民眾。

國民黨立委王鴻薇。（資料圖／中天新聞）

王鴻薇進一步諷刺，賴清德必須好好用功讀書，因為《憲法》裡完全沒有規定必須在12月31日審完預算，賴清德卻自創了一個憲法條文。她批評，如果要對外宣講總預算，就應該避免造謠，不要重蹈大罷免案傳遞錯誤訊息的覆轍。

針對賴清德允諾今年基本工資要跨過3萬元一事，王鴻薇則表示這是可以討論的議題。她指出，勞工確實非常辛苦，既然賴清德宣稱今年的經濟成長率超過7%，是15年來最好的表現，在這樣的經濟狀況下，國民黨也支持調整基本工資。

