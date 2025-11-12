賴清德無力聲援沈伯洋向韓國瑜「喊話求援」 藍委建議立院成立「兩岸事務因應對策小組」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

賴清德總統昨天呼籲立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴與言論自由」，盼韓率領跨黨派立委聲援被中國通緝的民進黨立委沈伯洋。國民黨立法委員許宇甄表示，這番話其實已經透露出賴總統的無力與焦慮。當賴總統開始向立法院韓「喊話求援」，說明兩岸與內政情勢已經嚴重失控，執政團隊對危機的掌握與處理能力顯然不足。

許宇甄指出，兩岸關係惡化至今，軍事對峙升溫、人民交流緊縮、觀光旅遊受阻，甚至連國際參與都陷入僵局，這都是賴政府執政一年多來的現實寫照。賴清德上任後一再以抗中保台作為政治口號，卻無法提出具體策略化解兩岸緊張。如今情勢失控、社會焦慮，才急忙要求韓國瑜出面「維護國會尊嚴」，反而更顯出其無能與卸責。

許宇甄強調，立法院歷來具有監督與建言的功能，並非總統的附庸或危機代言人。既然賴總統已經公開拜託韓出面協助，那就應該回歸制度、務實處理。立法院在89年12月曾成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，目的在於建立跨黨派對話機制，協助政府面對兩岸重大變局。如今情勢更加嚴峻，正是重新啟動該機制的時刻。

許宇甄表示，支持由國民黨團提案恢復成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，並邀請朝野共同參與。小組任務應包括：研議兩岸交流政策、檢討政府因應作為、建立跨黨派溝通管道，以及提出具體的和平交流建議方案。唯有透過制度性協商，而非意識形態對抗，台灣才有機會走出兩岸的惡性循環。

許宇甄指出，兩岸和平不只是政黨議題，更是攸關國家安全與人民生活的共同課題。無論藍綠白，都應該正視現實，台灣的繁榮與安全，無法建立在對抗與切割之上。民進黨政府執政九年多來，拒絕交流、壓抑對話、扭曲歷史，導致兩岸互信崩解，如今又以言論自由之名包裝政治鬥爭，根本是在掩飾自身的兩岸政策錯誤。

許宇甄強調，真正維護國會尊嚴的方式，不是讓立法院成為總統的政治防火牆，而是讓國會發揮理性平衡的力量。相信韓國瑜院長可以包容與協調的姿態，帶領朝野共同思考兩岸和平發展的路徑，將有助於建立新的政治共識與社會信任。

許宇甄最後呼籲，兩岸和平是全民的最大公約數，兩岸交流對話不應成為政黨攻防的籌碼。面對危機，台灣需要的不是挑釁與分裂，而是勇於對話、敢於務實的領導者。若賴政府真心希望化解危機，就應放下意識形態的執念，正視國會與民意的建議，與朝野攜手尋求和平之道，而不是再以「對抗」包裝「失能」。



