賴清德無預警拋1.25兆軍購特別預算 藍委喊應該國情報告

國民黨立委林沛祥。（本報資料照片）

賴清德總統透過外媒拋出8年1.25兆元的軍事採購特別預算，接著在國安會議後才召開記者會向國人說明，甚至稱2027中共武統台灣等聳動言論。國民黨立院黨團書記長林沛祥28日接受專訪時直言，總統應該到立院國情報告。據了解，國民黨團將討論是否提出國情報告凝聚共識。

對於賴清德總統拋出上兆軍購預算，竟然是先透過外媒才告知國人，溝通模式是否有狀況？林沛祥說，國民黨立法院立場不反對國防，但要買的對的武器，到位的武器，不然錢債未清，後債又生，對全民不是好事。

林沛祥直言，賴清德忽略了所有人民，想借外力凝聚國內共識，但不該用販賣恐懼方式來想提高支持度。總統沒有跟國內討論，條約締結法立法院都不知道，就說跟美國簽好了，但要買什麼都不講。甚至說2027中共武統台灣，國安會要出來說明吧？

林沛祥再說，1.25兆軍購一定會壓縮到其他預算，只為了製造恐懼衝支持度，全民就要幫他的民調買單嗎？林沛祥說，「我們會邀國情報告」，但大罷免結束了，賴清德的表現還是這樣。

依據立法院職權行使法，可經全體立委4分之1以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告；或者是總統就其職權相關國家大政方針及重要政策議題，得咨請立法院同意後，至立法院國情報告。

林沛祥事後表示，這麼重大的事情，賴清德又來乾綱獨斷，從來沒有跟國人報告，但他強調，這是他個人的看法，將積極在黨團內爭取凝聚共識。林沛祥直言，賴清德真的以為他是皇帝，總是該跟人民交代。完全不交代不說明的前提之下，不是正常的國家領導人。

由於法令規定，「得」至立院報告，而不是「應」至立院報告，因此林沛祥也直言，即便邀了賴清德恐怕也不會來。據了解，目前國民黨團將研商是否提出國情報告，待黨團凝聚共識後，會再和民眾黨溝通。

