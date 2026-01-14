賴清德爆出席宏都拉斯總統就職典禮？ 總統府回應了
宏都拉斯大選最終由親台派候選人阿斯夫拉出線，預計於1月27日舉辦就職典禮。美媒爆我國總統賴清德有意出席阿斯夫拉的就職典禮。對此，總統府回應純屬臆測。
宏都拉斯總統大選，保守派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura）去年12月24日獲宣布當選宏都拉斯總統，將卸任的總統卡斯楚（Xiomara Castro）要求重新計算，遭選委會拒絕。
卡斯楚2023年與台灣斷交並與中國建交，而阿斯夫拉則承諾，當選後要重新審視卡斯楚政府與中國所簽的協議，並指宏都拉斯與台灣有邦交時的情況比現在好百倍」。
美媒《華爾街日報》引述知情人士報導，賴清德有意出席親台派的宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）於1月27日的就職典禮，北京關注賴清德是否被允許過境美國。
被問到總統出訪一事，總統府發言人郭雅慧今（14日）回應，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。
