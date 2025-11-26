賴清德爽吃壽司挺日本 國台辦怒轟：吃媚日的飯幹賣台勾當

賴清德總統吃日本海鮮表達對日本的支持。（圖：賴清德X）

日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳要求民眾勿前往日本旅遊後又祭出禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，賴清德總統日前則公開分享自己吃日本食材做的壽司料理，來表達對日本的支持。中國大陸國台辦今（26）日痛批賴清德媚日賣台、嘴臉醜惡。

根據中國大陸媒體《封面新聞》報導，國台辦今天舉行例行記者會時，國台辦發言人彭慶恩被問到對高市早苗「台灣有事」言論以及台灣政府力挺日本水產品等觀點時表示，高市早苗是「粗暴干涉中國大陸內政」。

彭慶恩指責，高市早苗「台灣有事」的相關言論嚴重違反了國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞了戰後國際秩序，嚴重違背了一個「中國原則」和「中日四個政治文件精神」，嚴重傷害了中國大陸人民的感情。

彭慶恩要求高市早苗反省錯誤並收回錯誤言論，他也批評：「賴清德吃的是媚日的飯，幹的是賣台的勾當。其言其行令人作嘔，讓世人再度看清其數典忘祖、背叛民族的醜惡嘴臉。」並警告「背叛民族的罪人必定遭受正義審判」。