賴清德片面宣布高額國防預算 林沛祥：應到國會講明白

賴清德總統26日在國安高層會議記者會提出「守護民主台灣國安行動方案」，並表示未來8年要追加高達1.25兆元的國防特別預算，引發外界議論，在野的國民黨、民眾黨醞釀邀請賴清德赴立法院進行國情報告。對此，國民黨立委林沛祥認為，針對1.25兆元國防特別預算、「2027大陸武統台灣」等，賴總統應該要到立院向全民說清楚。

賴清德提出1.25兆元國防特別預算。(圖/總統府)

林沛祥表示，依照憲政程序，總統針對國家的重大議題，到立法院、到國會向全民報告，本來這就是應該要走的程序。但是比較尷尬、可惜的是，外界知道1.25兆元的國防特別預算，不是經由正常管道，由行政院、總統府跟立院溝通、協調，進行正式討論，而是從報章雜誌、從總統府片面宣布得知。

廣告 廣告

林沛祥指出，這難免讓一般的民眾會覺得，又是另外一個黑箱作業，又是一個透過外媒來搞大內宣。他認為，像這樣特地用外媒做內部宣傳，來塑造既定事實的方式、來處理國政，這會對於未來我國的所有的後繼執政者，造成非常不好的先例。

(圖/截自林沛祥臉書)

林沛祥強調，當然賴總統要報告的不只是1.25兆元特別預算，「2027大陸準備武統台灣完畢」這件事情，其實也會引起很多影響、很多漣漪，他期待賴總統到國會，跟所有的國會議員報告、討論，甚至最直接的，情資從哪裡來的？

此外林沛祥還表示，現在有將近9000億元的武器在美國還沒有交貨，這筆爛帳該如何解決？何時武器才能到位？他認為，這全部都是賴總統身為掌管國防、外交的國家領導人，應該向全民講清楚、說明白的地方。

林沛祥認為，賴清德應說清楚對美採購武器何時能到位。圖為我國的第一架F-16D Block 70戰機出廠，至今仍未交機。(圖/截自William Timmons臉書)

總統府發言人郭雅慧日前曾回應，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，我們都願意努力，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

郭雅慧指出，目前相關主張屬於個別立委的意見，若未來立院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

延伸閱讀

黃仁勳快閃台灣不忘內湖這家牛肉麵 請客買單全場嗨翻！

看好AI市場！台達電子公司泰達電決議興建泰國新廠

賴清德：推動AI新十大建設 創造15兆元產值、50萬個工作機會