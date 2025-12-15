賴清德猛提年改舊帳 馬英九AI圖自嘲「馬維拉」：我還要救援幾次

前總統馬英九卸任後，屢在朝野攻防與爭議議題中被民進黨點名檢討過往政策與談話，外界戲稱他成了「救援投手」，甚至被冠上「馬維拉」的綽號。總統賴清德日前就年金改革表態時，再度引用馬英九2013年談話，直指年金制度猶如「即將掉落斷崖的火車」，引發討論。對此，馬英九今（15）日首度以幽默方式回應，在臉書貼出一張AI生成的棒球場圖片，自嘲「我還要救援幾次」。

賴清德12日在臉書發文強調，年金改革「絕對不能、也不該走回頭路」，並呼籲在野黨團透過合法程序再次審議相關法案，為台灣下一代打造可延續、公平且正義的年金制度。他同時表示，政府將盡最大努力，研議一切可能作為，凝聚社會共識。

然而，文中再度提及馬英九2013年曾形容年金制度瀕臨崩潰，並表明不會將問題留給下一任總統。

對於卸任後仍頻頻被拿出來「救援」的處境，馬英九今日以戲謔方式回應，貼出一張AI圖片，只見他站在棒球場投手丘，身穿印有「MA」字樣的球衣，而板凳席上的教練則被設定為賴清德，並搭配對話「叫你上就上，還敢給我含扣」。

球場廣告看板也被改成諷刺字樣，包括「綠色執政，品質保證」、「百工百業標軍火」、「萬水千山種光電」等。馬英九並在貼文中直言，「我不要再當救援投手了」，感嘆「我還要救援幾次……」，許多網友看到貼文後，紛紛留言表示「馬總統連任至今已經18年了」、「前總統馬英九在18局延長賽中再度進入牛棚開始練投熱身」、「專業背鍋俠」、「9年救援王馬維拉」。

