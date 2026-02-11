賴清德率三軍司令喊挺國防特別條例 民眾黨：政院盡速專報「絕對來得及」

立法院民眾黨團今(11)日召開記者會，針對賴清德國防特別條例記者會進行回應。(記者陳治程攝)

〔記者陳治程／台北報導〕總統賴清德今(11)日率國防部、三軍司令共同召開記者會喊話支持行政院國防採購特別條例草案；重申國軍亟需先進精準武器應對中國威脅，若未通過恐使台跌出軍售優先名單、衝擊台美互信和國際觀感。對此，民眾黨黨團指出，民眾黨支持台灣國防立場未變，若府院新會期盡速完成專報，要趕上軍購簽約大限「絕對來得及」。

台灣民眾黨立法院黨團今召開記者會，回應賴清德總統支持國防採購特別條例記者會言論。黨團總召陳清龍強調，民眾黨支持台灣國防的立場未變，而日前提出的黨團版國防特別條例草案也已付委，涵括美方已公告的M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統等軍購品項，若國防部要趕上3月中簽約大限，新會期盡速專報「絕對來得及」。

黨團副總召王安祥回應，他也支持台灣強化自衛能力、不對稱戰力，而國防部長顧立雄今早的國防預算簡報也呈現同樣趨勢，但他重申即便大力軍購也要接受監督，呼籲府院以F-16V戰機、MK48魚雷交付延宕為鑑，確保新一輪軍購也能如期交貨。

幹事長邱慧洳直言，政府至今仍未將立院三讀通過的軍人加薪編入預算、批評賴將其視作「空氣」、「塑膠」，同時呼籲賴清德盡快提出各界認可的大法官名單，別再癱瘓憲法法庭。

