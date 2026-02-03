賴清德率部會首長說明台美對談 籲國人對比兩岸發展路線

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」上週在華府落幕，是2020年召開以，台美首度實體對談，總統賴清德3日親自率領經濟部、外交部，說明雙邊未來合作三大戰略方向，將聚焦供應鏈安全、關鍵礦物、無人機等領域。

經濟部長龔明鑫表示，「美方希望我們這套工研院的模式可以複製到其他的國家去，協助全世界在稀土供應鏈安全上的一些韌性。」

外交部長林佳龍說明，「外交部有要成立一個無人機外交的工作小組，也包括幫助我們的友邦，這個部分也是台美合作的一個重點。」

賴清德也細數台美發展經濟成果，但適逢國共兩黨智庫論壇正在北京舉行，由國民黨副主席蕭旭岑、中國國台辦主任宋濤主持，此時賴清德召開記者會，被外界解讀充滿互別苗頭意味。

賴清德認為，「我們並不是這個目的，但剛剛好可以讓國人做一個對比。到底我們要繼續攜手美國、日本、歐洲等友盟國家走向世界，還是要再度地鎖緊中國，去推動所謂的二次西進？」

強調是讓國人對比，政府攜手美國、走進國際，或是國民黨選擇國共交流，哪種方式對台灣較有利。賴清德也再喊話在野黨，不應持續卡關總預算與國防特別預算。

賴清德說：「不能夠不審中央政府總預算，也不能夠不審國防特別預算，只進行國共的合作。這對台灣來講是危險的。台灣必須要有厚實的底蘊、厚實的底氣，要有強大的國防安全力量，才有辦法對等地去進行跟兩岸的交流。」

對於攸關我國關稅的台美對等貿易協定，賴清德指出很快就會有結果，並呼籲立法院後續審議時能跨越黨派藩籬、依法審查，共同守護談判成果。