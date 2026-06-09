賴清德玩戰鬥陀螺勉畢業生！沈伯洋笑曝內幕：他打到洞裡去了

總統賴清德近日在社群上傳影片，影片中，他打出手中的戰鬥陀螺，勉勵畢業生向著夢想勇敢衝刺，「祝福大家都有ㄅ級分的未來！」民進黨台北市長參選人沈伯洋今天（9日）表示，自己有在玩戰鬥陀螺，得知總統有需要便出借，「沒想到他打到洞裡」。

沈伯洋。（圖／中天新聞）

沈伯洋今天受訪時表示，他也算是黨內有在玩戰鬥陀螺的人之一，因此也收集了不少陀螺和戰鬥盤。當他得知總統有需要，不但出借了，也仔細向總統介紹了幾個不同類型的陀螺，但在傳遞的過程當中，「沒有想到他也是打到洞裡面去了」。

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賴清德藉戰鬥陀螺勉勵畢業生。（圖／翻攝賴清德IG）

沈伯洋指出，總統的重點是給畢業生祝福。而他先前也常用陀螺比喻，不論是市政要怎麼運轉，都是需要很多的元素集合在一起。期許畢業生能夠持續不斷往前進，這也是總統想要傳遞的訊息。

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