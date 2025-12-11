賴清德現身華山！曝參選前「1心願」實現了 明年計畫再升級

記者柯美儀／台北報導

「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會。（圖／記者柯美儀攝影）

教育部青年發展署今（11）日在華山1914文化創意園區，熱鬧舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」開展記者會，集結多個政府部會與民間組織，把今年青年在世界各地打拚、實習、跨國合作的成果一次展給大家看。總統賴清德也親自出席，強調這項計畫是他早在參選前就決心推動的政策，如今看到青年在全球實習、合作、創作並展現成果，他笑說「你們追夢，我才能實現我的夢」。

賴清德：你們追夢、我才能實現我的夢

青年署表示，今年是計畫啟動第一年，就有1463位青年靠著政府資源前往國外見習、行動。總統賴清德現場致詞時特別提到，看到青年走向世界，他也深受鼓舞，「你們追夢，我才能實現我的夢想。」賴清德強調，這項計畫是他在參選前就希望推動的政策，如今透過教育部及跨部會合作讓計畫落地，看到成果發表對他而言具有重大意義。

總統賴清德表示，明年將加碼300個名額，提供給弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的青年。（圖／記者柯美儀攝影）

弱勢保障提升 明年保留300名額

賴清德提到，今年共有1463名青年參與逐夢計畫，教育部透過資料分析發現城鄉參與仍不平衡，因此明年將加碼300個名額，提供給弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的青年，縮短落差、讓每位青年都能獲得機會的精神。

賴清德也分享自己當醫師時，曾遇過青年說想去韓國學舞、學表演，但因資源不足而難以實現，「現在政府要當青年最堅實的後盾」。他強調，逐夢計畫匯集教育部、外交部、文化部、國防部、衛福部、僑委會等跨部會力量，以及國內外 NGO 與學術單位協力，「沒有大家的幫忙，計畫不可能完成。」他也期盼以今年成果發表會為基礎，持續聽取青年意見、滾動檢討，使計畫更貼近需求、讓更多青年能在國家舞台上發光。

115年計畫續航 857名額已上線

青年署表示，明年計畫第一梯次「海外翱翔組」共推出105案、857個名額，鼓勵15至30歲青年用「築夢工場組」或「海外翱翔組」把夢想送上國際舞台。第二梯次名額則預定在115年2月下旬公布，將提供豐富與精采的多元計畫與機會。

第一梯次報名從今年11月3日一路開到12月31日，青年可選擇前往德國、法國、日本、美國、斯里蘭卡、荷蘭等國。主題更橫跨電影文化、職業體育經營、網球產業鏈、當代藝術與科技、到環境永續志工行動，計畫內容多元且兼具國際趨勢。

115年起還新增「圓夢助力方案」，支援度再升級，專門支持家庭有特殊境遇、但一樣想飛的青年。第一梯次已搶先投入4件助力案，而第二梯次將大幅擴充名額，讓更多真正需要支持的青年能夠順利啟航。

青年署指出，「青年百億海外圓夢基金計畫成果交流活動」成果展從12月11日至14日免費開放，民眾都能到華山看見「台灣青年如何把夢想送上國際舞台」。

