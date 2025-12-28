賴清德當著藍營面前喊陳素月接棒彰化縣長 王惠美、謝衣鳳反應曝光

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

總統賴清德今(12/28)公開表示，希望彰化的鄉親，在明年的彰化縣長選舉，能支持民進黨提名的立委陳素月，讓陳接棒現任國民黨彰化縣長王惠美，語畢現場眾人拍手，而王惠美本人當場笑得尷尬，代表國民黨參選下屆彰化縣長呼聲不小的藍委謝衣鳳，則是面無表情。

總統賴清德，資料照，總統府提供

賴總統下午赴彰化縣溪湖福安宮、永安宮參香祈福，包括王惠美，以及謝衣鳳、陳素月、民進黨立委黃秀芳等藍綠彰化立委，還有日前參與綠營縣長初選的前彰化市長邱建富、彰化市長林世賢等人也都到場，賴總統在致詞時，也祝福一旁的謝衣鳳能在藍營內部順利出線，代表國民黨參選彰化縣長。

國民黨彰化立委謝衣鳳，資料照

身兼民進黨主席的賴總統說，民進黨的手腳比較快，已經由陳素月來代表民進黨參選縣長，希望未來無論國民黨是誰，都能夠君子之爭，把牛肉端出來，讓鄉親來選擇，而最後賴總統也不忘補充，希望陳素月能當選。

賴總統表示，王惠美過去7年多來辛苦了，明年也將完成階段性任務，而民進黨已提早完成縣長提名，陳素月出線後，另外3人也很有風度。針對邱建富日前質疑民調結果一事，賴總統說，邱建富也已經說了，團結不是口號，一定站在第一線支持陳素月。

