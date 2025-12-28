賴清德當面籲鄉親支持「陳素月接棒彰化縣長」 王惠美、謝衣鳳一臉尷尬

記者盧素梅／台北報導

彰化縣溪湖鎮24年一次的建醮大典將於明日到明年元月4日舉行，賴清德總統今（28）日提前到溪湖福安宮、永安宮參香，將獲得民進黨徵召參選彰化縣長的立委陳素月，以及國民黨籍的彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯都到場，賴清德呼籲彰化縣鄉親支持陳素月，「讓她能接棒（國民黨籍）的王惠美縣長」，此舉讓一旁的王惠美及稍早表態要參選的謝衣鳯略顯尷尬。

賴清德下午前往彰化「溪湖永安宮」及「溪湖福安宮」參香祈福，並致贈溪湖福安宮「神威顯赫」匾額。賴清德致詞時表示，王惠美縣長8年來辛苦了，明年也將完成階段性任務，而民進黨已提早完成縣長提名初選，由陳素月出線後，另3人都很有風度表達支持。

賴清德總統今（28）日前往「溪湖永安宮」及「溪湖福安宮」參香祈福。（圖／總統府提供）

賴清德並表示，他今天來拜媽祖婆，除了要為台灣祈福，希望台灣這塊土地永遠平安外，也希望媽祖婆保庇讓大家可以支持陳素月能接棒王惠美縣長的工作。讓站在一旁的王惠美尷尬的笑，而稍早表態參選的謝衣鳯則面無表情尷尬以對。

另外，賴清德提到，昨天晚上發生芮氏規模7.0地震，感謝神明和媽祖保佑台灣，各地沒有傳出重大災情。今天也特別前來祈福，祈求媽祖大展神通，保佑台灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災、八節有慶，所有善男信女身體健康、事業成功、家庭美滿幸福。

