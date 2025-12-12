賴清德痛批藍白「變本加厲」凍結憲法法庭 召集綠委便當會商因應對策

賴清德總統今(12)日，上午出席南科國網雲端算力中心啟用典禮,進場前受訪痛批藍白主導立法院通過各種法案,即使憲法法庭判決立法院職權行使法違憲,藍白依舊沒有檢討改進反而變本加厲,甚至修改憲法訴訟法凍結憲法法庭,嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續及傷害人民公平權利。賴總統強調:「在這種嚴肅狀況下,我當然要召集立法院民進黨團,共同討論如何因應局勢。」

賴總統指出,去年藍白通過立法院職權行使法後被憲法法庭判決違憲,卻未檢討改進也沒得到教訓,反而一不做二不休修改憲法訴訟法,乾脆凍結憲法法庭。如今放著中央政府總預算不審,也阻止國防特別預算進入委員會審查,更變本加厲透過逕付二讀,沒有公聽會也沒有委員會審查就通過許多法案。

賴總統表示,這段時間藍白主導立法院通過的種種法案,已嚴重影響國家安全、社會安定、國家財政永續,也傷害人民公平權利,將使中央政府沒有能力應變各種措施,因此他召集立法院民進黨團召開便當會討論因應對策。

賴總統強調,希望藍白當家的立法院能發揮憲政精神監督行政院,也協助行政單位推動福國利民法案,這樣對國家才最有利。他說:「不同政黨沒有關係,民主政治就是政黨政治,政黨政治就是要彼此競爭,但國家只有一個。」執政的民進黨以國家利益為最優先,也希望立法院當家的兩個政黨以國家利益為最優先共同合作,國家才會持續進步得到人民支持。

