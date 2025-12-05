賴清德登紐時專訪 中國外交部批美：提供散布「台獨」平台

林劍批美媒讓我國總統接受訪問，散布「台獨」分裂謬論。（資料畫面，AP）

總統賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》專訪，談到兩岸關係等議題。中國外交部發言人林劍今（5日）表示，中方堅決反對美方媒體為台灣領導人提供平台，散布「台獨」分裂謬論，並稱賴清德的行為揭示其「台獨」分子本質，無論賴說什麼、做什麼，都是螳臂當車，注定失敗。

賴清德接受《紐約時報》「DealBook Summit」主持人Andrew Ross Sorkin專訪，就台灣國防、兩岸關係、台美合作、俄烏戰爭及半導體產業等議題發表看法。

林劍今日在例行記者會上被媒體問到中方對此評論，他表示，中方堅決反對美方媒體為台灣領導人散佈「台獨」分裂謬論提供平台，並認為此舉嚴重違反一個中國原則與中美三個聯合公報。

林劍批評，賴清德言行再次揭露其頑固「台獨」分子本質和「倚美謀獨」的險惡圖謀，再次證明他是「和平破壞者」、「麻煩製造者」，他敦促美方認清台灣問題的高度敏感性，將美國領導人所作承諾落實，「無論賴清德說什麼、做什麼，都是螳螂當車，注定失敗」。





