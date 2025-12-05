賴清德登美國紐約時報被稱「台灣總統」！中國心碎喊1事

政治中心／張予柔報導



總統賴清德日前接受《紐約時報》「DealBook Summit」（交易錄峰會）主持人Andrew Ross Sorkin的視訊專訪，內容涵蓋國防、兩岸關係、台美關係與半導體產業等國際關注焦點。其中一大亮點是，官網以台灣總統（President of Taiwan）來稱呼賴清德，引發中國外交部強烈不滿。中國今（5）日再度對外放話，指責美方媒體替台灣領導人提供宣揚「台獨」的平台，宣稱已嚴重違反一中原則。





賴清德登美國紐約時報被稱「台灣總統」！中國外交部心碎喊：和平破壞者

《紐約時報》主持人Andrew Ross Sorkin（左）透過視訊專訪和總統賴清德（右）交流。（圖／總統府提供）

賴清德的專訪於台灣時間4日凌晨播出，談到近年中國對台軍演頻率與強度提升，範圍更延伸至第二島鏈，已影響到印太區域；面對灰色地帶行動與各類威脅不斷擴張，台灣必須提升自我防衛能力，因此推動國防特別預算，他強調台灣會持續維持台海和平並承擔區域安全責任，感謝 G7、美國與日本多位領袖長期關注台海，認為台海穩定是全球安全與繁榮的關鍵，國際支持不僅有助台灣社會穩定，也促進區域和平發展，非常希望台灣能夠跟國際社會共同維護整個以規則為基礎的國際秩序。

中國外交部發言人林劍在記者會不甘心表示台灣所做的一切「都是徒勞」。（圖／翻攝自微博）

根據《三立》報導，賴清德登上國際舞台的舉動，引起中國強烈反彈，中國外交部發言人林劍在記者會上稱《紐約時報》為台灣領導人傳遞「台獨」言論提供平台，違背一中原則與中美三個聯合公報，並對美方「發出錯誤信號」表達強烈不滿。他竟指控賴清德的發言「暴露台獨本質」，稱他：「和平破壞者」、台灣所做的一切「都是徒勞」，還不甘心表示「無論賴清德說什麼、做什麼，都是螳臂當車、注定失敗」。









原文出處：賴清德登美國紐約時報被稱「台灣總統」！中國外交部心碎喊：和平破壞者

