賴清德發函不列席立院 黃國昌提醒:你是被彈劾人不是國情報告

立法院21日召開全院委員會審查在野黨提出的總統彈劾案,民眾黨立委黃國昌在會中痛批賴清德總統選擇「龜縮」不出席,並呼籲能有14位有良心的民進黨立委,勇敢站出來彈劾這位「侵害國會職權、破壞民主憲政的獨裁總統」。

因行政院長卓榮泰拒絕副署財政收支劃分法,在野黨立法院黨團聯手發起彈劾賴清德總統。立法院21日首度召開委員會審查此案,總統府事前發函表達不列席。黃國昌指出,立法院對總統提出彈劾案的門檻就是全體立委二分之一以上,「彈劾程序已經成立」,連被彈劾的南韓前總統朴槿惠、尹錫悅也沒有說過國會是在浪費時間。

廣告 廣告

黃國昌特別提到,南韓彈劾尹錫悅時,最後是由12位執政黨議員加入才得以成功。他希望在接下來的彈劾程序中,能找到14位民進黨立委,「那些賴清德以黨主席之尊召集開會時,有勇氣站出來說不的民進黨立委」。

針對總統府發函不列席,黃國昌批評賴總統自認是皇帝目無法紀,並建議立法院長韓國瑜應該退回這樣的用牋,提醒賴總統是以被彈劾人身分列席說明,「不是請你做國情報告,基本的分別總統要有能力知道」。

黃國昌也回擊民進黨立委鍾佳濱譏諷在野黨不敢倒閣是「打假球」,要求民進黨立委回去復習高中公民課本,指出倒閣針對的是行政院長,換人即可,唯有彈劾才是嚴肅追究賴清德違憲責任的程序。

民眾黨立委張啓楷則批評,總統府宣稱立法院沒有直接向總統問責的權利,「代表40%少數總統藐視60%民意」,並警告賴總統正在走向尹錫悅專制獨裁之路,甚至是袁世凱稱帝之路。

更多品觀點報導

從台南市議會到國會殿堂 賴清德勿當民主慣犯

新北幼兒園霸凌案爆監視器造假 3歲童全裸擦地完整版4分鐘遭隱匿

