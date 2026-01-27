賴清德發布總統令！高金枝確定接任司法院秘書長
先前有媒體爆料，深陷各種爭議的台灣高等法院院長高金枝被內定為司法院秘書長人選，引發司法界反高派和擁高派連日廝殺。不過，總統府26日公布消息，任命高金枝為司法院秘書長。
司法院秘書長一職的懸缺，源於前司法院院長許宗力任期屆滿前，未能妥善安排人選，導致當時的秘書長吳三龍搶在許宗力之前退休，造成司法院長期沒有秘書長的司法亂象。後來藍白合作阻擋總統賴清德提名的司法院正副院長及大法官人選過關，雖然司法院多次向總統府明示或暗示希望讓司法院副秘書長王梅英扶正，但一直沒有下文。
去年底傳出司法院副秘書長王梅英可能接替高金枝擔任高院院長之際，黨政界和司法界就盛傳即將屆齡退休的高金枝可能接任司法院秘書長。除了高金枝之外，另一位呼聲很高的秘書長人選，是曾被賴清德提名為司法院副院長失利的最高法院法官蘇素娥。此外，剛從台南高分院院長職務上退休不久的黃瑞華，也有傳出曾積極爭取司法院秘書長一職。
不過，高金枝近日遭踢爆霸凌法官，特權提供已退休的前院長李彥文一間專屬辦公室，而且還是免費，引發軒然大波，甚至有法官表示要去北檢告發貪污罪，高等法院25日也緊急發布聲明回應。雖然高金枝深陷爭議，總統賴清德26日仍然發布總統令，特任高金枝為司法院秘書長。
