賴清德發文致敬黃百韜將軍殉國：緬懷為國奮戰國軍而非共諜
國民黨主席鄭麗文11月8日出席白色恐怖受難者秋祭活動，活動追思對象包含前國軍中將共諜吳石，引發輿論譁然。總統賴清德今天（22日）在臉書發文，向民國37年11月12日在國共徐蚌會戰中固守碾莊殉國的黃百韜將軍致敬。賴清德說，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。
賴清德並重申，將共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平
賴清德中午在臉書發文指出，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。他說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。
賴清德指出，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。
賴清德表示，回顧這段戰爭，讓人省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權勢力對台灣的滲透與影響。
賴清德說，應該緬懷的是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。在記取這些精神的同時，更要為了自己、也為了身邊所有人，共同捍衛台灣的民主，堅定反併吞、反侵略、反對推進統一、反對改變現狀，用實力來達到真和平。
賴清德表示，現在國人能在這片土地上生活，是因為無數人曾為信念付出代價；民主不是天經地義，自由不是與生俱來，和平更不是理所當然，國人都應該珍惜。
賴清德說，今天紀念黃百韜將軍殉國，要以中華民國三軍統帥的身分，向黃百韜將軍及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意。
