賴清德發文致敬黃百韜 滿志剛批：政治算計為謀個人利益

滿志剛（中）批評，賴清德緬懷黃百韜的發文充滿政治算計，不應將烈士精神用於操作政治敘事。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

11月22日是黃百韜將軍殉國紀念日，總統賴清德於臉書發文緬懷其忠誠與英勇，並強調台灣必須記取歷史教訓、警惕威權滲透，共同捍衛民主與自由。對此，台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛今（21）日批評，民進黨過去對於「國共內戰」避之不談，如今卻高調包裝成「抗中保台」敘事，藉此收割政治利益。

滿志剛表示，他今日前往忠烈祠向黃百韜將軍的靈位與銅像鞠躬致敬，因為每一位守護中華民國、為國奮鬥與犧牲的英雄，都值得被紀念與追思。然而，他質疑總統賴清德今日在臉書上的紀念貼文句裡行間充滿政治算計。

他指出，對民進黨而言，「國共內戰」長期是避之唯恐不及的議題，如今卻大張旗鼓包裝成「抗中保台」，形同將黃百韜將軍作為政治提款機，以累積自身政治利益。

滿志剛強調，如果民進黨真心認為黃百韜將軍與國共內戰殉國的烈士值得紀念，就不會在課綱中將相關教材大幅刪減，甚至僅以短短一頁帶過。他強調，歷史可以緬懷，可以作為警惕，但不應成為政治動員的工具，更不該被利用操弄。

