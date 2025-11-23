賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
〔記者李文德／雲林報導〕國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今(23)日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。
賴總統昨在臉書的貼文提到，以三軍統帥身分，致敬殉國的國軍將領黃百韜及當年為國犧牲的烈士致敬，並強調該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而非共諜。被外界解讀鄭麗文悼念吳石、呼應中國說法，讓國家陷入危險狀態。
鄭麗文出席雲林活動受訪表示，曾經為中華民國犧牲、保衛國家英雄都應尊敬、紀念，不應將國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費，記得中華民國走過風風雨雨，不要忘記先輩流血流汗得來的今日。
鄭麗文強調，身為中華民國總統，真正使命是團結中華民國、保衛台澎金馬，不要在內部製造敵人、製造裂痕，台灣禁不起繼續撕裂，因此更賴總統停止政黨惡鬥，因為台灣真的不能再內耗。
鄭麗文表示，今天來到的雲林口湖，曾被說是貧窮的地方，但看看鄉親們即便在艱困的條件，也咬牙不斷奮鬥，今天雲林已展現不同風貌，人民想要的安身立命、拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再鬥下去了。
