賴清德發文「緬懷國軍而非共諜」 鄭麗文：不該把國家英雄做為政黨鬥爭的工具
總統賴清德22日發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意，該緬懷的是為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。對此，鄭麗文今（23）日表示，不應該消費國家英雄，並強調，身為中華民國總統，應該實時地記住團結中華民國、保衛台澎金馬，才是真正的使命。
鄭麗文出席雲林活動受訪時表示，曾經為中華民國犧牲性命，站在第一線捍衛國家的所有英雄都應紀念、秉持他們的精神來保衛國家，不應該把國家英雄做為政黨鬥爭的工具，不應該消費國家英雄，也希望記得中華民國走過風風雨雨，不要忘記先輩流血、流汗。
鄭麗文強調，身為中華民國總統，應該實時地記住團結中華民國、保衛台澎金馬，才是真正的使命，不要老是在內部製造敵人、製造裂痕，台灣禁不起繼續撕裂，尤其更期待賴總統停止政黨惡鬥，因為台灣真的不能再內耗。
鄭麗文表示，今天來到的雲林口湖，曾被說是貧窮的地方，但看看地方鄉親，即便在這麼艱困的條件，也咬牙不斷奮鬥，今天雲林已展現不同風貌，人民想要的安身立命，想拚經濟、拚生活、拚幸福，真的不要再惡鬥了。
