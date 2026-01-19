賴清德發聲了！台美關稅談定15%不疊加 承諾執政團隊「腳步沒停」

即時中心／黃于庭報導

台美關稅談判日前正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇，我國也將以「台灣模式」與美方合作，2,500億美元由台灣企業直接自主投資，另由政府銀行融資信保支持2,500億美元。行政院副院長鄭麗君今（19）早率談判團隊返抵國門，由院長卓榮泰親自接機。對此，總統賴清德稍早發聲，表示執政團隊沒有停下腳步，將繼續為國家打拚。

今天清晨， 鄭麗君及總談判代表楊珍妮等人，率領談判團隊返抵國門，由卓榮泰親自接機。賴清德表示，執政團隊沒有停下腳步，一回到台灣即回到崗位、繼續為國家打拚。

接著，賴清德提到，鄭麗君在機場發表談話後，馬上就來到總統府，與他一同接見模範公務人員代表。他也肯定每位得獎者，在各自的崗位上，以專業與熱忱推動國家政策，用行動實踐服務人民的精神，「正因為有你們，政府才能在種種挑戰中穩健運作、持續前進，服務更多國人」。

針對這次對美談判成果，賴清德感謝鄭麗君與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為台灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓台灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。

對此，賴清德認為，這樣的成果，讓台灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。他更強調，政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰，用充滿韌性與勇氣的台灣精神，即使面對逆風，依然穩健前行，新的1年繼續與全體國人、企業大步向前，讓台灣繼續發展、進步。





