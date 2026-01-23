即時中心／黃于庭報導

我國近年致力發展綠電，推動能源轉型更進一步，目標2030年達成再生能源占比30%。台積電董事長魏哲家日前坦言，不怕缺單、只擔心台灣缺電，充足電力才能應付生產。對此，總統賴清德表示，從科學、客觀的數據來看「台灣都會穩定供電」，且政府會持續積極推動再生能源，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

賴清德昨（22）日下午主持「國家氣候變遷對策委員會第6次委員會議」，他表示，氣候治理與能源轉型，並非獨立於國家發展之外的單一議題，而是支撐台灣產業永續經營與社會穩定的核心基礎。因此，在新的1年要持續努力，讓各項轉型邁向制度的深化與全面的實踐。

廣告 廣告

面對全球供應鏈的淨零浪潮，賴清德強調，這是場攸關國家生存的總體戰，「淨零轉型」是政府、產業界與全體國人必須共同參與、互為夥伴的集體任務。政府會負責任建立穩定的制度環境與激勵機制；同時需要各行各業投入技術升級、也需要每個人從生活中落實減碳，台灣才能在轉型變局中開創先機。

去年COP30在巴西落幕，賴清德提到，國際社會除了強調必須加快行動，也再次確立「全球集體行動」的共識。面對極端氣候與淨零轉型的挑戰，政府、民間與各行各業不只要各就其位履行轉型的義務；更要「跨界合力」，透過深度協作，共同承擔責任。

因此，政府將加速推動、落實淨零轉型。賴清德進一步說明，第1，要務實「減碳顧企業」，隨著碳費制度正式上路，引領企業投入自主減量計畫，政府將啟動碳排放交易制度試行，並且審慎規劃「台版CBAM」。政府會做產業的後盾，協助對接國際標準，將轉型壓力轉化為競爭紅利。

快新聞／魏哲家憂缺電！賴清德掛保證「台灣穩定供電」 綠電極大化目標曝光

總統賴清德。（圖／取自Flickr；作者總統府）

至於企業關切的能源議題，賴清德重申，從科學、客觀的數據來看，「台灣都會穩定供電」，且在淨零目標下，政府會持續積極推動再生能源，促進能源去碳化，讓「綠電極大化」，並強化電網韌性，讓電力供給更加穩定。

第2，賴清德指出，台灣要堅定「淨零救地球」，去（2025）年1月的委員會議，向國人提出NDC3.0的Beta版，在行政團隊持續傾聽各界建言及檢討精進下，完備了台灣總體減碳行動計畫，這份更具企圖心的NDC3.0目標，展現了臺灣為全球永續轉型貢獻心力的堅定意志。

賴清德直言，這種「合力」的精神不能只是理念，更必須落實在政府的決策與社會的參與中，因此2026年首場委員會議，就要來檢討這場「跨界合力」的實踐成果。

快新聞／魏哲家憂缺電！賴清德掛保證「台灣穩定供電」 綠電極大化目標曝光

總統賴清德。（圖／取自Flickr；作者總統府）

首先，將由環境部、經濟部、內政部、交通部、農業部共同提出「6大部門淨零轉型階段成果與未來展望」，賴清德指出，這份報告紀錄了政府、產業與全體國人共同努力的足跡。

賴清德也認為，無論是能源及製造部門的低碳轉型、住商與運輸模式的翻轉、綠色農業的扎根，每項成果都是政府完善制度、產業導入技術與資金、社會實踐生活轉型下，全國人民「跨界合力」的具體實證，這證明了台灣不僅確立減碳路徑，更展現扎實的執行力。

其次，由國科會報告「社區驅動下之淨零沙盒執行經驗與成果」，在推動轉型的「6大制度創新」中，社區推動是讓政策真正落地的核心，賴清德談到，透過科技創新走入鄰里，將淨零的動能從產業鏈延伸到生活當中；當技術轉化為解決生活問題、促進互惠共好的工具，這場全民的共同實踐就會成為台灣邁向永續發展，最穩固的社會基礎。

賴清德強調，氣候賽局沒有終點，在追求國家安全、社會韌性與投資未來的路上，氣候治理將是最關鍵的具體行動，新的1年是充滿「希望與行動」的1年，「讓我們凝聚更大共識、加速落實轉型，讓世界看見一個更堅韌、更具生命力的台灣」。

原文出處：快新聞／賴清德發聲了！揭數據保證「台灣會穩定供電」 綠電極大化目標曝光

更多民視新聞報導

黃國昌輸到爛！新北選戰最新民調曝光 吳靜怡：藍白合不是萬靈丹

台南國科會資安大樓凌晨起火！無人機區遭燒毀

基隆消防小隊長詹能傑殉職 政府：將入忠烈祠、允諾助遺孤到「大學畢業」

