即時中心／黃于庭報導

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊，2024年12月因病休養至今1年多，今（28）日總統府發布總統令，證實她已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，總統賴清德委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊後續復健順利、身體健康。

郭雅慧表示，陳菊為美麗島事件受刑人，一生為民主犧牲奉獻；其後歷任國民大會代表、高雄市市長、總統府秘書長等職務，長年投入公共事務，對國家社會貢獻深厚。

陳菊先前因中風住院，第一時間即提出辭呈，郭雅慧說，總統勸請以健康為重，盼其安心復健、待身體狀況允許再行歸位。考量陳菊病情雖持續進步，但距完全康復仍需時間，於近期再度請辭，總統予以同意。

郭雅慧指出，為使院務運作無縫銜接，總統委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務，並祝福陳菊後續復健順利、身體健康。

原文出處：快新聞／賴清德發聲了！祝福陳菊復健順利 代理監察院長人選出爐

