我國2024大選，賴清德僅以4成的選票當選總統，民進黨也僅取得45％的國會席次；本來以為民進黨第三次執政，應該會進入一個相對穩定的時期。沒想到，賴清德總統完全不願意接受國會多數監督，比陳水扁更極端，採取全面高度對抗的策略，導致我國現在出現行政跟立法的死結。遺憾的是，由於我國憲法在幾次修憲後，對於行政權欠缺有效的制衡機制，恐怕只有這次地方選舉民進黨慘敗，才有可能改變目前賴政府的極端走向。事實上，如果賴總統執迷不悟，那朝野可能就得一路對抗到2028。

以國家通訊傳播委員會跟司法院大法官人事案為例，憲法以及法律既然給予立法院人事同意權，總統本來就不能將人事權視為自己的禁臠，而必須跟在野黨進行溝通、妥協。但是賴總統拒絕協商，先是推動大罷免試圖扭轉少數執政的局面，在大罷免全面失敗之後，仍然拒絕接受多數民意的選擇，不願意跟在野陣營協商大法官及NCC委員人選，於是導致當前NCC停擺，憲法法庭五個大法官違法運作的笑話。

廣告 廣告

再以總預算案為例，立法院通過的法律案，不管是國軍加薪、中央及地方財政收支劃分、公教退休福利，行政院都有執行的義務，也必須依此編列總預算，送立法院審核。行政院現在霸王硬上弓，完全不理會國會通過的法律，要求立法院只能同意行政院編列的預算，這根本是法治上的嚴重倒退。立法院是代表多數民意，決定國家政策的機關；行政院則是對立法院負責，執行國家政策以及法律的機關。行政院覆議失敗，仍持續拒絕執行法律，這本質上就是藐視國會、政變！

再以憲法法庭為例，民進黨不斷批評在野陣營試圖癱瘓憲法法庭，甚至以此正當化五名大法官違法運作的荒謬現實。但是，民進黨自己不也否決了劉靜怡的大法官提名嗎？在賴清德多次展現透過憲法法庭否決多數民意通過法律的獨裁傾向，難道立法院更嚴格地審查司法院人事案，避免大法官變成民進黨推翻多數民意的工具，難道不是理所當然的結果？如今五位大法官持續違法進行憲法裁判，除非下級法院拒絕承認相關憲法判決的有效性，否則五位大法官持續違法運作，也無人可以阻止。

進而言之，我國憲法下本應扮演打破僵局角色的監察院（可以彈劾大法官、院長、總統），在幾次修憲後，已經從間接民選的國會（監察委員本係由地方議會間接選舉產生）轉型成為類似獨立委員會的行政機關（委員由總統提名、國會同意）。也因為監察委員都是由總統提名，而蔡總統執政時又擁有國會多數，導致目前監察院的黨派色彩出現了高度的一致性，根本毫無制衡賴總統以及行政院的可能性。也因此，當前的憲政僵局，在民進黨掌控了行政、監察及憲法法庭下，根本毫無解決可能。

綜此，政治問題只能政治解決。如果民進黨今年年底勝選，則我國將持續目前國會多數民意遭到少數民意總統刻意杯葛的僵局。也因此，今年年底大選必須成為賴清德總統執政兩年的期中考。贊成賴總統無視國會多數違憲硬幹的，就投給民進黨，反對賴總統獨裁專制的，就投給國民黨。只有在2026地方選舉大敗後，民進黨才有可能自我反省，我國民主憲政才有可能回復正常運作，讓「行政否決國會多數」這種荒謬的惡例，不致成為我國的憲政慣例。（作者為中華民國法律政策協會前理事長）