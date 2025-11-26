川普和習近平11月24日通電話，習近平闡明對台原則和立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普略過不提台灣。令人好奇的是，雙方對於目前中日兩國的緊張關係，美日同盟，川普竟然沒有提到隻字片語！

川習通電話，有沒有提到日本，緩和中日緊張關係還真不好說，不過美中揭露的新聞稿沒有提，這是事實。正常情況下，川普即使有替高市早苗緩頰，應該也不便對外界說明。倒是習近平重申對台原則和立場，不僅是講給川普聽，也很像講給高市早苗聽。

廣告 廣告

高市內閣現實上是懸峙議會（政黨未過半），好不容易拉攏日本維新會組成聯合政府，照理說政權維穩最為重要，爭議言論不利於高市早苗施政，輕率在國會表態「台灣有事，日本有事」的政治風險極大，果然引爆中國大陸不滿，很可能走上經貿制裁甚至兵戎相見的局面。

本來嘛，高市早苗把「台灣有事」問題，講成「存亡危機事態」可以行使集體自衛權，連安倍晉三在位都不敢講、川普也不講，高市早苗才上任首相幾天就大剌剌說出口，一副軍國主義還魂，實在有欠考慮。更糟糕的是，我們賴總統大啖生魚片壽司，卻不知道自己這一味綠芥末加上去，除了大內宣民粹自嗨，可是會嗆暈周邊各國的腦袋。日本降溫都來不及，誰敢加這味哇沙比？

就在總統賴清德挺日大啖壽司之際，兩年前民進黨政府「今日烏克蘭，明日台灣」相濡以沫的挺烏行動正節節敗退，川普拋棄烏克蘭，勸降割地，此時此刻，只有賴總統有好心情吃日本壽司，莫忘烏克蘭前車之鑑，才是賴總統該深思的嚴肅功課。（作者為資深媒體人）