賴清德的詐 鄭麗文的變

（圖／本報系資料照）

歷史的虛無與錯亂往往因人為的操弄而更形扭曲，甚至以假亂真，這在詭詐殺伐的台灣政壇可謂屢見不鮮，愈演愈烈。賴清德總統日前就在臉書中突然提起一個教科書中沒有、也早被台灣人遺忘的名字：黃百韜將軍，並以其在民國37年末在徐蚌會戰中壯烈殉國的事蹟，表彰黃將軍反共、抗共的忠誠與軍人風範。

賴總統上述說的都沒有錯，但他接著說的就吐露其真正的意圖了：「緬懷這段歷史，是為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，一聽便知道他除了是以此重彈綠營「抗中保台」的老調，以攫取今之政治利益，更是在暗諷之前國民黨主席鄭麗文「追思」共諜吳石一事。

賴清德從未緬懷過抗日、國共內戰時的國軍將領，民進黨也只承認民國38年之後的「中華民國台灣」，甚至連823砲戰都曾被其說成是「國民黨與共產黨打的戰爭」。就在上個月25日的台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日，賴也是絕口不提台灣光復，只透過臉書大談古寧頭戰役的勝利；至於他興沖沖地慶祝歐戰勝利紀念日，卻始終迴避中國艱苦卓絕抗戰八年勝利的史實，乃至他對兩蔣父子反共言行的切割性理解、選擇性詮釋，對所謂「侵略者」認定的雙重標準，也早就見怪不怪了。

說穿了，民進黨執政至今的3位最高領導人，雖然都一直往台灣本土化、選舉務實化的方向轉進調整，但若論手段之直接與粗暴，恐非被稱為「台獨金孫」的賴清德莫屬。正因如此，賴對中華民國、對台灣乃至兩岸歷史的曲解操弄，反正萬變不離其宗，大家似乎愈來愈不再當回事去特別探究。

問題是，如此積非成是下，當中國近現代史上許多大事，逐漸被大陸的共產黨、台灣的民進黨分別占據或搶走話語權，曾經在中國與台灣現代史上扮演重要角色的國民黨，還有什麼精神的空間與存在的價值？

這便是鄭麗文最必要、也是最深刻的挑戰，亦即她必須超脫一時虛幻的掌聲，掌握時效為黨的生存與選戰的勝利，重新建立起一套堅強紮實的論述基礎，而非即興的交鋒、快速的反應。

自她上任以來，她更像是一位雄辯好辯、機鋒靈變的名嘴，而不像是穩健厚實、能放更能收的黨魁。不管什麼原因，她「追思」吳石之舉與回應「普丁並非獨裁者」之言，都是她明顯的兩大敗筆，也凸顯她的過度自信、言行不夠謹慎。

鄭麗文對兩岸關係發展的期許與願景，的確流露出不同於過去藍營政客的氣魄與膽識，但台灣的主流民意其來有自，並非鄭自以為靠聲量與口才獨力就可扭轉，更不能陷入「紅統化」的陷阱而影響到勝率極高的2026，乃至頗可一戰的2028大選。

如無意外，鄭麗文與黃國昌兩位相對年輕的黨主席，將使藍白合出現更機靈的彈性，但柯文哲的角色將是變數。藍營2028誰是出頭鳥的變數頗多，現在只有先穩住2026大勝再說，而鄭麗文必然是關鍵的發動機。再從賴清德刻意拉高韓國瑜以離間藍營，到鄭麗文能否成長變化，藍綠勝負其實還在未定之天。