賴清德的領導用人治國模式的轉折點

賴清德總統在歷經一年七個月的「少數執政」慘痛經驗與教訓後，似乎正在面臨變與不變的政治煎熬抉擇轉型過渡期，賴卓體制嘗試在中選會新任委員的提名人選上做出讓步妥協的布局，6位提名名單包括主委游盈隆、副主委胡博硯與委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏及蘇子喬等人士，都是學有專精且涵蓋國民黨與民眾黨推薦人選的精兵強將，大有令人耳目一新的政治風向新指標，展現更具尊重、包容與格局的領導用人風格，既不因長期作民調解讀民進黨執政政策利弊得失、褒貶的游盈隆作為而有所顧忌，更不因其中多人有的是國民黨、民眾黨具體推薦或與之較為友好的人選而棄之不用，打破了舊有的政治慣性思維與小圈圈用人的領導用人習性，的確是一步政治好棋。

說是「政治風向指標」，是因為其提名人選的過與不過，都是朝野三大政黨「天人交戰」的政治難題，也將直接連動到接續準備提名的大法官與NCC通訊傳播委員會委員人選的提名模式，會不會援例或改變提名方式的政治測試？甚至對於賴總統未來的領導治國模式會不會產生新的刺激與骨牌連動效應，而尋求化解朝野惡鬥與對立對抗政治僵局的解套方法？更將是進一步觀察的政治變局所在！

其實，「硬碰硬」的政治對抗讓台灣的政局發展陷入內耗空轉、失控失序的狀態，只能鞏固各大政黨支持群體的同溫層自嗨與情緒宣洩氛圍，對國家的發展不僅沒有幫助，甚至只會導致朝野更加嚴重的對立與惡鬥，所將付出的政治代價就是社會撕裂及動盪不安，民生經濟與人民福祉遭受嚴重的傷害，國家分裂與認同危機雪上加霜，國家安全更加難以確保！這是做為領導人或從政者所標榜為國為民服務最不願意樂見的結果，更是比較沒有政治顏色屬性的中間選民及經濟選民最痛恨厭惡的「政治爛局」，因為只有國家逐漸走向敗亡才會有此政治現象的發生，而目前的台灣政局發展，看起來似乎就正在逐步走進這個「死胡同」當中難以自拔！

因此，看到台灣如今的亂局、僵局與爛局，大家必須站出來，甚至走出來自救！尤其是朝野三大政黨惡鬥搞的天怒人怨的政治亂象，包括在野黨的胡亂立法，違背立法院正當議事程序的暗箱操作、草率提案與匪夷所思的「逕付二讀」快速立法等等，欠缺理性討論、辯論與聽證過程的政策論辯正常攻防的周延立法結果，難道真的可以讓多數選民加以認同支持嗎？

同樣地，當執政黨搞不具社會正當性的大罷免行動，32比0的完敗結果，難道沒有記取該有的政治教訓嗎？把「抗中保台」口號恣意揮灑，推出各種很可能造成「羅織入罪」疑慮的國安法案，真的有用嗎？難道不想想這豈不就是當年是在野黨時口口聲聲罵執政者獨裁專制威權的「政治翻版」嗎？8個國民黨立委去廈門參加台商聯誼活動，不管見了多少中共高官，難道就有必要「先畫靶再射箭」胡亂扣上聽訓、阻擋對美軍購預算，甚至就是親中賣台的政治指控嗎？

事實上，兩岸的正常交流與互動，原本就是雙方降低敵意、避免誤判的不二法則，而達成有效溝通互相管控危機、預防危機就是避免擦槍走火意外事件發生的政治方法，又何必處處自我設限、胡亂攀扯來做內部政治鬥爭的操作呢？政治始終來自於人性，當你把對岸當成敵人，又宣稱對岸準備於2027年攻打台灣，甚至把不同黨派的人與對岸交流互動，就當成對岸「同路人」或「代理人」來加以看待，那你還能期待兩岸如何和平發展或不設條件的正常交流互動嗎？那你難道還能把「不是朋友就是敵人」的在野黨團結在一起共同對外，而美其名為「團結台灣」嗎？

總之，政治不是非黑即白、非白即黑，不是朋友也未必就是敵人，是朋友更未必不是敵人，中間還有很多的灰色地帶與空間！台灣的綠藍白政黨原本就有各種可能的政治合縱連橫空間可以操作，不服國民黨鄭麗文黨主席政治意識型態與領導風格的淺藍或本土派從政菁英或其支持者，原本就是民進黨可以拉攏或合作結盟的對象，又何必把他們都推向敵對的一方呢？同樣地，民進黨與民眾黨也沒有那麼大的深仇大恨，其支持群體也有很多重疊的部分，尤其是年輕族群與中高學歷的知識分子，未嘗不可尋求方法與途徑來化解心結及矛盾，展開更進一步的可能合作或結盟，來解開台灣政局的紛亂與困局。

是以，難道賴總統與卓院長不能以中選會委員提名的人事案為開端，嘗試重啟朝野對話溝通的新路徑，展現大開大闔的國家治理與領導用人風格的新政治模式，以進一步團結台灣的政治動能來保家衛國嗎？兩岸關係發展的治理也是如此，如何拋開選舉利益的政治思維與操作，從化干戈為玉帛做起，全面開放兩岸的正常交流與互動，以善意化解敵意，以互利雙贏取代對抗敵對，這難道不是我們台灣民眾最所期盼的兩岸關係正常化嗎？從我們自己做起，中共要怎麼接招因應與作為是他們家的事，人民的眼睛總是雪亮的，根本不必杞人憂天、自我設限、自亂陣腳矣！

【作者 陳淞山／美麗島電子報專欄作家】