賴清德監委提名超精算？她點出4重點人物：要給「2團體」交代，還想收編在野

總統府11日召開記者會，，公布29名監察委員（監委）被提名人總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長，值得注意的是，名單中還有前國民黨立委廖婉汝，以及被視為「侯家軍」的前新北市副市長謝政達。對此，媒體人平秀琳在《今日評評理》網路節目中，針對賴清德的「操盤」進行分析，並點名29人名單中有幾位需特別留意。她直言，賴清德專心和在野黨鬥智，而這份「籠絡收編」的名單，除了要處理台獨跟反核議題外，也要處理瓦解在野黨之間結盟的氣勢，可以說是非常精算。

川習會後台獨「熄火」，提名陳永興是為和獨派交代？

平秀琳指出，有內幕指出，該份名單中的亮點人選，都是賴清德親自拍板決定，首先是獨派大佬陳永興陳永興，在川習會後，美國總統川普（Donald Trump）警告不能走向台獨，賴清德回應「台灣沒有獨立問題，而維持現狀就是維持中華民國的現狀」，等同於「台獨金孫」親手捏熄台獨的火苗，於是提名了深綠獨派大佬，以對獨派、神主牌友所交代。​平秀琳點出，此外，陳永興還是民眾黨創黨主席柯文哲的好朋友，更是民眾黨過去的強力支持者，賴清德這一招，除希望能取得獨派的諒解外，也是將民眾黨一軍。

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監察院長被提名人陳永興11日出席「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」。（資料照，顏麟宇攝）

賴清德連丟神主牌？提名 徐光蓉是交心反核團體？ ​​

平秀琳續指，再者是反核教授徐光蓉，她是非核家園政策的重要推手，即便賴清德親自摧毀了民進黨的非核家園神主牌，但因台灣AI科技產業鏈發展的電力需求，而提出要讓核二、核三延役，相關核能政策大轉彎，這也是賴清德的主張，而為了要跟反核團體交心，於是徐光蓉也在名單中。這顯示，賴清德希望透過監察院提名來擺平、拉攏、籠絡、收編，台獨跟反核這兩張神主牌所得罪的團體，避免造成選票流失，給相關團體一個交代。

監委名單含藍營人選，賴清德能獲在野支持？

平秀琳提到，與新北市長侯友宜關係密切的謝政達也在名單中，他兩度替侯輔選，甚至有句名言叫做「謝天謝地謝政達」；侯友宜則證實非個人推薦，但謝政達曾經報備，賴清德多次來函請他推薦，此舉自然也是賴清德要向侯友宜示好，是「尊侯策略」打到極致的一張牌。此外賴清德還提名了國民黨地方派系人物、前立委廖婉如，自然是為了收編在野相關勢力。但平秀琳也點出，賴清德​精心布局，除籠絡台獨、反核外，也包含對藍白影響力的布局，但要讓國民黨及民眾黨轉頭支持，並不容易。

新北市副市長謝政達（右）也在監委名單中。（資料照，柯承惠攝）

藍白態度成關鍵，賴清德現有哪些困境？

​平秀琳進一步說，先是民眾黨主席黃國昌表示全數反對，這也代表了不會支援陳永興；而國民黨會不會跟進，是接下來觀察的重要指標。在賴清德機關算盡、精心籠絡收編的名單面前，在野黨會不會使出監督的鐵拳？鐵拳會不會因為有自己人而有收斂？且還有監察院存廢的問題。​​平秀琳總結，賴清德目前面臨內政和外交的雙重挑戰，如少子化、校園霸凌亂象等問題；對外關係，如今美中關係互動微妙，包括日菲在台灣東部海域所進行的海權相關談判，台灣無所作為；以及台積電被美國要求進行專利權審查、訴訟，民進黨政府也袖手旁觀，像是吃瓜看戲的觀眾。



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