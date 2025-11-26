賴清德直指中共2027犯台、斥1.25兆造「台灣之盾」...汪浩讚從被動轉主動防衛...周玉蔻留言提醒「府院論述極弱」：同溫層歡呼不是辦法

總統賴清德針對國防議題的投書於昨日在《華郵》刊登後，今（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，直指中共以2027年完成「武統」為目標，為此政府將投入1.25兆經費打造「台灣之盾」防衛作戰體系。對此，牛津大學國際關係學博士汪浩讚其將台灣從被動應付，轉為主動防衛，並呼籲台灣必須團結；不過資深媒體人周玉蔻也在下方留言質疑，儘管總統方向正確，但府院、國安會系統性論述、誠意很弱，要如何穿透各地、擴及異溫層？針對此問題，她提醒「同溫層歡呼真的不是辦法。」

汪浩指出，面對北京全面啟動的「把民主台灣變成中國台灣」計畫，賴清德總統終於端出了台灣這二十年來最具戰略高度、也是最完整的國安行動方案。他直言，這不是誇張，而是現實逼迫：中國正同時進行軍事威脅、法律戰、假訊息、跨境鎮壓與統戰滲透，真正的目標不是談判，而是迫使台灣從主權獨立的民主國家退化成「中國的一部分」。



汪浩表示，賴總統這次清楚畫了紅線，意即台灣主權不可交換，民主自由不是談判籌碼；兩大行動方案，一文一武：第一，全面建構「民主防衛機制」，揭穿認知戰、反制北京扭曲歷史、強化反滲透、建立跨境鎮壓受害者保護機制、將「一國兩制台灣方案」立為全社會不能觸碰的紅線，這是台灣第一次把「民主防衛」明確制度化，讓北京的法律戰與統戰有系統的被拆解。



汪浩表示，第二點是推出1.25兆特別預算，打造真正能嚇阻戰爭的防衛力量，這筆預算得到美國、歐洲、日本的肯定，AIT更直接說：「提升台灣防衛力，是和平的前提。」這點極其重要，不是準備開戰，而是讓戰爭不會發生。



汪浩分析，賴清德做的是把台灣從被動應付，轉為主動防衛，面對北京的各種劇本，最致命的不是武力，而是台灣自己放棄。他說，今天台灣終於不再回避，這不只是預算，不只是政策，這是向世界宣示：台灣要活成民主國家，而不是被迫變成中國省份。



汪浩強調，台灣必須團結，這一次賴清德挺住了，接下來台灣要一起挺住，決不投降。



然而，周玉蔻在貼文下方留言指出，雖然總統的目標非常正確明晰，但是總體政府的系統性溝通說明、深入民間的論述、誠意非常弱，根本殘兵敗將狀。



周玉蔻質疑，閣揆不得人心，沒有民意底氣支撐，各重要政策主題缺乏擁有說服力的政府代言人，如何穿透各地、擴及異溫層，光靠AIT嗎？因此她也提醒，如汪浩等人的那些台派人士，在為總統加油之際，也應該提出相關檢討，「同溫層歡呼真的不是辦法。」

(圖片來源：三立新聞網、汪浩臉書)

