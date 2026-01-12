賴清德盼他出馬？爆王世堅「想被主席看見」

▲有綠營派系人士透露，兼任黨主席的總統賴清德，改盼「院長級出馬」台北市長選戰。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨全面啟動2026九合一選戰布局，不過台北市長戰局遲未明朗，被視為牽動整體北台灣選情的關鍵一役，最新風向也悄悄出現轉折。有綠營派系人士透露，兼任黨主席的總統賴清德，原本傾向由民進黨政策會執行長、立委吳思瑤披掛上陣，但多次溝通後，吳始終未鬆口點頭；近期，賴清德已轉而評估「院長級出馬」的可能性，希望由行政院長卓榮泰親自領軍，成為台北市長選戰的領頭羊。

從全國布局來看，截至去年底，民進黨已完成9個縣市長人選提名，包括基隆市、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、台東縣；而南投縣長則確定徵召温世政，只待提名記者會時程確定。隨著新北、台中人選到位，高雄、台南初選時程也逐步逼近，六都之中，僅剩台北與桃園尚未拍板。

廣告 廣告

根據《鏡報》報導指出，賴清德之所以慎重思考台北市布局，除首都象徵意義重大外，也與2028年總統連任大局息息相關。黨內評估，即便卓榮泰未必是最具爆發力的選戰型人物，但以院長級別重磅投入選戰，仍具高度政治份量，有助於帶動北部縣市整體氣勢，發揮「母雞帶小雞」效應。

相關傳聞其實早有端倪，去年底即有消息透露，府院評估在農曆年前重組戰鬥內閣，卓榮泰可能卸下閣揆身分，當時政院與卓本人皆未正面證實，態度保留，引發政壇諸多揣測；不過，也有黨內派系直言，卓榮泰近來身體狀況不佳，加上長期站在第一線迎戰藍白、勘災奔波，身心負荷沉重，未必適合再投入高張力選戰，北市仍有其他更合適人選。

此外，黨內也曾傳出有人建議由立委王世堅正面迎戰蔣萬安，但王世堅本人已多次否認，強調從未被徵詢、也無參選打算；然而，仍有部分綠營人士私下議論，稱王世堅頻頻針對選戰發表看法，是否意在爭取高層關注，「想被主席看見」？至於最終是否成為黑馬，仍待時間揭曉。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

F-16V搜救露曙光！顧立雄鬆口「黑盒子訊號」 最新進展曝

誰出馬選台北市長？王世堅拋「6大王牌」：別輸了怪兵器不好

柯文哲、蔡正元高調秀電子腳鐐！媒體人：藍白挺貪污形象照