賴清德盼台積電展現「根留台灣決心」...魏哲家選擇屏東「推辭美國行程」參與屏科半導體專區動土典禮

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總統賴清德、台積電董事長魏哲家今（12）日同框出席「屏科半導體供應鏈專區動土典禮」，當場下起了大雨，賴清德笑說這是「天公落雨，還有雷公來祝福」，他並透露，魏哲家原本有要公前往美國，但他特別拜託魏哲家參與，表達台積電根留台灣的決心，「他也二話不說，就把美國的重要行程推辭掉，他選擇屏東！」

賴清德致詞時表示，屏科半導體供應鏈園區是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，由潘孟安秘書長催生、由魏哲家董事長大力支持、由國科會吳誠文主委率領的團隊，還有屏東縣周春米縣長率領的團隊共同合作，並且由台積電公司規劃設計所打造的成果，非常不容易。

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賴清德笑說，今天動土等於是這個園區正式誕生，可以看到：「天公落雨，還有雷公來祝福（台語）」，該園區動土有幾層重大意義，第一、屏東迎接了半導體的產業，他記得今年的股東會議有股民發言，他今年要學習朋友，要加碼相信魏哲家，也希望明年能夠住新家。

賴清德並說，屏東現在不只擁有一張股票，而是擁有半導體公司、台積電公司和產業鏈，相信未來屏東發展可期。

賴清德再說，第二、進駐的不是只有台積電，是產業鏈都進來了，換句話說，台灣的半導體產業鏈未來會更完整，更形成一個國家隊。未來在全球佈局的時候會更具有實力，對台灣整體發展有莫大助益。

賴清德又說，第三、台積電公司願意大力支持這個專屬園區，還親自規劃設計，願意號召讓產業鏈一起進來，代表台積電深耕台灣的決心，「台積電的心在台灣，台積電的根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大的利益。」

賴清德並說，應該為這個歷史時刻感到高興，今天更難得的是，魏哲家董事長原本要前往美國有公務，但是他特別拜託魏哲家能夠親自參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持、根留台灣的決心，「他也二話不說，就把美國的重要行程推辭掉，他要去見誰你們大概都想得到，他選擇屏東。」

賴清德表示，台灣應該要均衡發展，希望從嘉義、台南、高雄、屏東能有半導體產業鏈的S廊帶，至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，「大家不用擔心，我當總統，我會率領行政院團隊往這個方向滿足大家需求。」

賴清德接著一一詳細說明水力的「珍珠串計畫」、電力建設、土地也沒問題、人力則修改法律放寬就業，他表示，花了一點時間說明，「我無非是要讓魏董事長跟全國產業界好夥伴，了解目前政府所推動的種種政策，希望你們對台灣有信心，台灣歡迎你們，我們才有辦法立足台灣、布局全球、行銷全世界。」

（圖片來源：總統府）

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