賴清德盼台積電展現「根留台灣決心」...魏哲家選擇屏東「推辭美國行程」參與屏科半導體專區動土典禮
總統賴清德、台積電董事長魏哲家今（12）日同框出席「屏科半導體供應鏈專區動土典禮」，當場下起了大雨，賴清德笑說這是「天公落雨，還有雷公來祝福」，他並透露，魏哲家原本有要公前往美國，但他特別拜託魏哲家參與，表達台積電根留台灣的決心，「他也二話不說，就把美國的重要行程推辭掉，他選擇屏東！」
賴清德致詞時表示，屏科半導體供應鏈園區是台灣第一個半導體產業鏈的專屬園區，由潘孟安秘書長催生、由魏哲家董事長大力支持、由國科會吳誠文主委率領的團隊，還有屏東縣周春米縣長率領的團隊共同合作，並且由台積電公司規劃設計所打造的成果，非常不容易。
賴清德笑說，今天動土等於是這個園區正式誕生，可以看到：「天公落雨，還有雷公來祝福（台語）」，該園區動土有幾層重大意義，第一、屏東迎接了半導體的產業，他記得今年的股東會議有股民發言，他今年要學習朋友，要加碼相信魏哲家，也希望明年能夠住新家。
賴清德並說，屏東現在不只擁有一張股票，而是擁有半導體公司、台積電公司和產業鏈，相信未來屏東發展可期。
賴清德再說，第二、進駐的不是只有台積電，是產業鏈都進來了，換句話說，台灣的半導體產業鏈未來會更完整，更形成一個國家隊。未來在全球佈局的時候會更具有實力，對台灣整體發展有莫大助益。
賴清德又說，第三、台積電公司願意大力支持這個專屬園區，還親自規劃設計，願意號召讓產業鏈一起進來，代表台積電深耕台灣的決心，「台積電的心在台灣，台積電的根也在台灣，如果台積電要在全球開枝散葉，也是台灣得到最大的利益。」
賴清德並說，應該為這個歷史時刻感到高興，今天更難得的是，魏哲家董事長原本要前往美國有公務，但是他特別拜託魏哲家能夠親自參加動土典禮，表達台積電對屏東縣支持、根留台灣的決心，「他也二話不說，就把美國的重要行程推辭掉，他要去見誰你們大概都想得到，他選擇屏東。」
賴清德表示，台灣應該要均衡發展，希望從嘉義、台南、高雄、屏東能有半導體產業鏈的S廊帶，至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，「大家不用擔心，我當總統，我會率領行政院團隊往這個方向滿足大家需求。」
賴清德接著一一詳細說明水力的「珍珠串計畫」、電力建設、土地也沒問題、人力則修改法律放寬就業，他表示，花了一點時間說明，「我無非是要讓魏董事長跟全國產業界好夥伴，了解目前政府所推動的種種政策，希望你們對台灣有信心，台灣歡迎你們，我們才有辦法立足台灣、布局全球、行銷全世界。」
（圖片來源：總統府）
更多放言報導
魏哲家曝賴清德跟他說「遠大計劃」：以後不用再講缺土地、水電！努力讓台灣變成世界上最重要的地方
總預算遲未三讀...賴清德遺憾「百億防洪預算還卡著」：若梅雨季成災恐對人民造成危害！
其他人也在看
梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨一度發布新北、基隆大雨特報，由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，上午解除大雨特報。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。。
連日豪雨山區藏風險！國家公園署警示天氣不穩 必要時取消登山行程
內政部國家公園署今天表示，連日豪雨已使高山地區土壤含水量達到飽和，步道極度溼滑，部分脆弱路段更面臨落石、邊坡坍方及溪水暴漲風險，這個周末天氣也持續不穩定，呼籲登山民眾在必要時果斷暫緩或取消行程。
車主快看！身障免牌照稅新制大鬆綁 每年最高省1.1萬
為減輕照顧身心障礙家人的租稅負擔，財政部已於今年1月修法放寬使用牌照稅免稅規定。新竹縣政府稅務局近日提醒民眾，二親等以內親屬所有供無駕照身障者使用的車輛，只要車籍地址與身心障礙者戶籍地址相同，即可申請免稅。
宏都拉斯欠債台灣百億 吳志中：該還的要還
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月結束與台灣超過80年的邦誼，轉而與中國建交，當時宣稱盼獲得北京更多經濟支持與貸款。不過斷交2年多後，中國承諾的經貿利益未明顯兌現，反而傳出本土產業遭廉價...
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用先進AI模型
美國人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 證實，已收到美國政府的出口管制指令，要求立即暫停所有外國籍用戶訪問其最先進的 Fable 5 和 Mythos 5 AI模型，理由是涉及國家安全疑慮。
世足/首顆烏龍球！巴拉圭白白送分 7萬美國球迷嗨翻
2026年美加墨世界盃今進行第2天賽事，D組美國隊開場僅7分鐘就因對方烏龍球領先，現場超過7萬名地主球迷為之瘋狂。
伊朗再拋震撼彈！外長：荷莫茲海峽與阿曼共管 通行「不會免費」
美國與伊朗傳出即將簽署停戰協議，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）局勢備受關注，伊朗外交部長12日表示，伊朗將與阿曼政府共同發布有關未來管理荷莫茲海峽的重要聲明，而通行「不會免費」。
一天吃幾顆蛋？名醫邱正宏曝最新研究 每天吃3顆蛋連30天風險浮現
近年來「吃蛋會不會讓膽固醇飆高」的爭議不斷，甚至有網友分享為了改善掉髮問題，一天狂吃5到8顆蛋，引發熱烈討論。對此，名醫邱正宏在中天節目《小麥的健康筆記》中指出，過去認為雞蛋會提高膽固醇的觀念，其實早已被新的研究顛覆，民眾不必再對雞蛋過度恐懼。
台灣「出梅」訊號明顯！林得恩揭轉入颱風季時間點
台灣梅雨季即將進入尾聲，氣象專家林得恩指出，根據最新氣象數值模式分析，副熱帶高壓勢力將在6月17日前後明顯西伸，台灣地區的天氣型態將從梅雨季轉換至颱風季。
台股散戶逆勢集結！0050規模突破2兆 網驚嘆：軋外資力道不容小覷
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美伊局勢緊張升溫，引發全球金融市場波動，台股也從高檔區出現回檔。面對市場震盪，國內投資人反而趁勢加碼布局，帶動...
匈牙利新政府撤回否決權後 歐盟將重啟烏克蘭、摩爾多瓦入盟程序
據卡達媒體《半島電視台》報導，歐盟領袖曾在2023年12月同意與烏克蘭及摩爾多瓦展開入盟談判。然而，由於當時親俄羅斯的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）反對了基輔（Kyiv）的入盟申請，談判一度被擱置。直到匈牙利新政府於今年5月上台，並於上週同意撤回奧班的否決權，入盟程...
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
妻糞便潛血恐大腸癌！陳隨意半年暴瘦25公斤急送醫 「致命病因」曝
陳隨意跟藍正龍、隋棠、千千以及浩子合作的三立、文策院、緯來與華視共同打造的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》首播收視開出亮眼成績，也在社群平台掀起熱烈討論。而陳隨意日前發文透露老婆謝宜君突然一個月內暴瘦5公斤，緊急就醫檢查還好無大礙，推判應該是太累導致。陳隨意自已則是平均兩、三年做健檢，唯一身體嚴重出狀況是當年曾酗酒造成急性胰臟炎住院數十次，差點連命都丟了。蔡維歆
史瓦帝尼恐轉向？吳志中：強烈懷疑中國操作
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年五月初「突破中國封鎖」出訪非洲友邦史瓦帝尼後，史國內部近日卻傳出恐將轉向與中國建交的討論，引發國際社會關注。對此，外交部政務次長吳志中今（12）日澄清，台灣與史...
國安命令施壓！AI巨頭Anthropic限制強大模型存取
知名人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 近日於官方部落格透露，因應政府發出的「國家安全」命令，該公司已正式限制旗下部分強大 AI 模型的存取權限。此舉引發科技界高度關注政府對 AI 技術的監管力道。
史瓦帝尼有意與大陸建交？林佳龍曝真相：只是學者意見 史王年底來台
我非洲唯一友邦史瓦帝尼當地媒體披露，該國總理戴羅素（Russell Dlamini）有意改變外交政策，推動與中國大陸建交。外交部長林佳龍12日澄清，相關說法源自學術場合中少數與會者的個人觀點，並非史瓦帝尼政府立場，台史關係並未受到影響。他並進一步透露，史王恩史瓦帝三世年底將受邀訪台。
辛龍帶愛女登郵輪驚喜開唱！陳美鳳自宮3首讓出舞台
「台灣最美的歐巴桑」陳美鳳日前率王瞳所屬的霸氣樂團及陳謙文，一起登上麗星郵輪探索星號「星光演唱會」演出，當晚陳美鳳突宣布有「大彩蛋」，帶著女兒進行郵輪親子假期的辛龍以神秘嘉賓之姿被邀上台，除了獻出招牌模仿秀，還獻唱〈愛情釀的酒〉，將現場氣氛推向最高潮，成為整場秀的大亮點之一。
川普關稅戰再反轉！美法院認「可能勝訴」暫准10%續徵
即時中心／林韋慈報導美國總統川普在「對等關稅」遭最高法院裁定違法後，改以「重大國際收支逆差」為由，對全球進口商品加徵10%關稅。今年5月，美國國際貿易法院判決這項10%全球性關稅違法，並禁止政府向原告繼續收取相關稅款。川普政府隨後向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。6月12日，法院作出裁定，在最終判決出爐前，允許10%關稅措施繼續實施。
AKIRA曝林志玲醉後真面目！被問「是虎媽嗎」喊1句
娛樂中心／邱于芳報導「台灣第一名模」林志玲與日本男星AKIRA婚後育有一子，家庭生活一直備受關注。近日AKIRA接受王偉忠廣播節目專訪時，意外鬆口愛妻酒醉後的真實模樣，笑稱她喝醉後會打開話匣子說個不停。隨著話題轉到育兒生活，AKIRA也被追問林志玲是否屬於「虎媽型」家長，他則立刻出聲反駁，笑著替愛妻平反，一家三口的私下互動也隨之曝光。