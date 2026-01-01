賴清德盼新的一年能朝野合作 警告藍白勿無限擴權「最後傷害的是人民」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院日前就再修版《財劃法》祭出不副署手段，也對「反年改法案」聲請釋憲、暫時處分，外界關切賴政府接下來將如何應對藍白提出的爭議法案。對此，總統賴清德今（1）日喊話在野，「我們只有一個國家，必須以國家利益為優先」， 如果任由任何一個憲政單位無限擴充權力，到最後傷害的是人民，被放逐的是國家，2025年已過去，希望新的一年朝野能合作。

總統賴清德今（1）日喊話在野，「我們只有一個國家，必須以國家利益為優先」。（總統府Flickr）

賴清德今早發表2026年新年談話，並在會後接受媒體訪問。他表示，2024年總統立委選舉，民進黨贏得了正副總統的選舉，所以政府由民進黨當家，而國民黨、民眾黨贏得國會多數，立法院由國民黨跟民眾黨當家。按理預期，政黨之間既要競爭又合作，但過去一年多來，立法院朝野無法如預期進行各項合作。

廣告 廣告

賴清德提到，特別是在野黨主導種種修法，去年強行通過《立法院職權行使法》，很罕見地，被憲法法庭裁判不僅侵犯總統職權，也侵犯行政院、監察院、司法院的權力，但這個結果並沒有讓藍白在立法院得到改善，反而變本加厲，通過許多違憲違法的法案。

賴清德呼籲在野黨，「民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，但我們只有同一個國家，必須以國家利益為先，並且在立法院推動的各項法案，也能夠以憲政秩序為基礎。」如果任由憲政單位無限擴充權力，到最後傷害的是人民，被放逐的是國家。賴清德說，2025年的情形已經過去，希望2026年開始朝野能合作，在野黨也能持續思考，目前推動的法案對國家、社會、人民帶來的衝擊與影響。

更多FTNN新聞網報導

藍白通過反公教年改案 賴清德批明顯違憲：聲請暫時處分

藍營轟大法官淪司法打手 陳培瑜嗆：凡事劍指賴清德是最好用的遮羞布

司委會建請彈劾卓揆！藍白再拋總統彈劾 ２制度高牆成最大關卡

