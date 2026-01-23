賴清德盼解決台美雙重課稅 美參議員：支持台灣主權獨立

賴清德、美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）。 圖：總統府提供

[Newtalk新聞] 美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）偕資深國會幕僚22日至24日訪問台灣。對此，總統賴清德今（23）日表示，期盼蓋耶哥可以協助推動美國國會儘速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。蓋耶哥也說，這是能達成台美雙贏的課題。他並提到，針對台灣所處的地緣政治環境，美國國會跨黨派持續支持台灣的主權獨立，也反對任何形式的公開或暗地脅迫，阻撓其他國家以負責任的方式與台灣往來。

賴清德接見美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪團。 圖：總統府提供

賴清德今下午在接見蓋耶哥訪團時說，蓋耶哥曾在2018年擔任聯邦眾議員時首次造訪台灣；在就任聯邦參議員後，以新的身分再度來訪，持續展現對台灣的關心與支持。他說，蓋耶哥在眾議員任內是眾院軍事委員會成員，長期關注國際安全與印太情勢，更多次在「國防授權法案」推動友台條文，對此深表感謝。

賴清德表示，台灣是世界的台灣，是印太和平穩定的樞紐，更是國際社會負責任的一員，愛好和平、也有決心堅定維護現狀。他批，近期中國持續增加在台海周邊以及區域內的軍事行動，搭配經濟、軍事、外交脅迫，以及認知作戰、法律戰等各種手段提高對台壓力，同時引發區域內其他國家的不安，這並非一個負責任大國應有的作為。

賴清德指出，面對威權國家的威脅，台灣不斷提升自我防衛能力，確保區域和平穩定，因為深知台灣必須展現自我防衛的決心，才能獲得其他國家協助。他說，去年提出400億美元國防特別預算案，預計分8年落實，要擴大投資台灣國防產業，發展尖端科技，加速打造「台灣之盾」；並強調，台灣將持續以謹慎、冷靜且負責任的態度，捍衛自由民主生活方式，也期盼國際社會不要讓中國任意劃設紅線，破壞區域和平穩定。

賴清德表示，在經濟方面，台灣與美國已完成對等關稅談判，感謝美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）處長的協助，雙邊也簽署投資備忘錄，相信未來台美之間高科技產業合作將更加密切。他說，蓋耶哥來自亞利桑納州，最近台北到鳳凰城的直飛航線已經正式啟航，此次來訪就是搭乘這條直飛航線；另外，台積電前往亞利桑納州投資，也是台美產業合作代表性成果，可預見在大鳳凰城地區將有更多半導體的生產與研發設施，亦將持續深化台美關係。

賴清德提到，誠摯期盼蓋耶哥可以協助推動美國國會儘速審議通過「解決台美雙重課稅法案」，為台美經貿夥伴關係創造雙贏。並再次感謝來訪，祝福行程收穫滿滿，也期待未來再次訪台，繼續支持台灣。

美國聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）說，美國國會跨黨派持續支持台灣的主權獨立。 圖：總統府提供

蓋耶哥致詞表示，自2018年以來，台美關係和台灣自身都有相當大的變化，首先是賴總統提出的國防預算規劃，已在美國國會獲得高度關注。他說，台灣願意投入實質資源強化自我防衛能力，不僅有助於建立並擴大自身國防產業，也能拓展與美國及其他夥伴的合作機會，令人期待。

針對雙重課稅議題，蓋耶哥指出，這是能達成台美雙贏的課題。他說，這對亞利桑納而言更是如此，台灣企業，尤其是台積電在該地的投資規模令人印象深刻，亞利桑納州的民眾非常自豪於這段夥伴關係與投資成果。此外，部分亞利桑納州的企業也已在台灣拓展業務，特別是在無人機領域，期待未來能進一步擴大雙邊合作。

蓋耶哥表示，針對台灣所處的地緣政治環境，美國國會跨黨派持續支持台灣的主權獨立，以及成為國際社會中負責任的一員，並持續有意義的參與其中，也反對任何形式的公開或暗地脅迫，阻撓其他國家以負責任的方式與台灣往來。

蓋耶哥說，美國樂見台灣在國際社會占有一席之地，這是美國參議院跨黨派的共識。他說，無論美國政局如何變化，台美關係都將持續穩健發展，很高興能為此貢獻心力，也將持續堅定捍衛台灣的主權與發展空間。

外交部指出，蓋耶哥曾於2018年以美國聯邦眾議員身分訪台，並多次表達對台美安全關係的高度重視；也積極支持雙邊深化經貿合作、推動解決雙重課稅問題，並致力促成台北與亞利桑納州鳳凰城直航。外交部說，近期台美完成關稅談判總結會議、台北－鳳凰城航線也順利啟航，蓋耶哥參議員在台美關係達成多項重要里程碑之際訪台，更具指標意義。

