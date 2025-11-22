賴清德看《大濛》落淚！敬佩陳玉勳「用電影唱出台灣的歌」 喊：要珍惜
娛樂中心／綜合報導
總統賴清德昨（21）日晚間偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞昨天(21日)拿下第62屆金馬獎觀眾票選獎，並入圍11項的電影《大濛》。在導演陳玉勳和監製葉如芬、李烈致詞完後，總統也上台透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌」。
賴清德透露很喜歡陳玉勳導演過去的作品，包涵《總舖師》、《熱帶魚》和《消失的情人節》，他先謙虛笑說：「要我講棒球賽我可能還游刃有餘，但是今天這晚對我這不夠專業的人來講比較不容易。」接著說道：「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面向過去，對台灣未來的打拼很有幫助。」他提到電影中設定的民國40年就是他出生的年代，「我很期待看這部電影，看完後很感動，在大濛大霧的年代，很多人可能沒任何東西，但只有勇氣，只想走出那個濃霧，看到光明的未來，他們沒有任何的條件，只有勇氣。」
總統更用電影裡雲與霧的小故事分享心情：「就像是兩滴水，想要變成雲，想看到更好的風景，好不容易變成雲之後，也很願意來到沙漠，希望可以做出貢獻，但你問他真的可以達到這個目標嗎？他也沒把握，但那是他的價值，只要每一個人看到那個美麗的風景，他的價值就存在了。」
他也說：「那時候是民國 43 年，現在是 114 年，是經過很多人犧牲奉獻走到這裡的，我真的很希望每一個看這部電影的人，可以了解過去的不容易，現在的成就要共同珍惜，走向更好的未來。」最後不忘大推《大濛》，力邀大家都能進戲院觀賞這部電影。電影《大濛》將在11月21至11月23日舉辦感動口碑場、11月27日全台盛大上映。
賴總統進電影院看《大濛》 籲全民挺本土電影
第62屆金馬獎將於明晚在北流頒獎，其中，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項備受矚目。賴清德總統今天(21日)晚間前往電影院觀看《大濛》，以行動支持本土電影。總統表示，台灣的故事很多，他希望在政府的支持之下，台灣的演藝工作者都能回到台灣創作，大家一起來唱台灣的歌，說台灣的故事，讓每一個台灣人都感到驕傲。 賴清德總統21日晚間在總統府秘書長潘孟安、發言人郭雅慧等人陪同下，前往台北市信義區大巨蛋秀泰影城觀賞白色恐怖題材電影《大濛》。 總統觀看電影前受訪時表示，他很喜歡導演陳玉勳的作品，欣賞他用電影說台灣的故事，唱台灣的歌，尤其《大濛》這部作品發生民國40年代(1951年)，也就是他出生年代左右的作品，這次得到金馬獎11項大獎的入圍，可以說是精彩可期。總統特別鼓勵熱愛電影的朋友走進電影院觀賞這部電影，也可以支持其他本土電影。 同時，總統也談及針對南韓女團「TWICE」將來台舉辦演唱會，這也是台灣成員周子瑜出道10年首度回台演出，另外包含「BLACKPINK」、香港與台灣巨星也來台開唱，象徵台灣的經濟進步。 總統表示，台灣經濟進步，提供了本土藝術創作者發揮的空間，他非常希望在政府的支持之下，台灣中央廣播電台 ・ 1 天前
觀影《大濛》重返白恐傷痕歷史 賴清德期盼齊說好台灣故事
大濛作為今年度備受關注的電影之一，以庶民的視角，帶領觀眾解開白色恐怖時期的歷史，一同重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。賴清德表示，正是這些創作者以電影帶領大家回望台灣歷史，為台灣人的共同記憶留下珍貴紀錄。他提到，自...CTWANT ・ 17 小時前
（影）賴清德偕潘孟安觀賞《大濛》 力挺本土電影並歡迎周子瑜返臺演出
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（21）日晚間偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞由陳玉勳執導、入圍第62屆金馬獎11項大獎的國片《大濛》。總統在映前受訪時表示，此行一方面支持本土電影，另一方面也是因為自己非常欣賞陳玉勳導演的作品，並特別提到《大濛》故事背景正值民國40年代左右，正是他出生的年代。 賴清德指出，陳玉勳導演擅長用電影「說臺灣的故事、唱臺灣的歌」，從早年的《熱帶魚》、《總舖師》到《消失的情人節》，每部作品都令人印象深刻。他強調，《大濛》已獲金馬獎11項提名，精彩可期，強力推薦民眾走進電影院支持這部以及其他優秀的臺灣本土電影。 總統同時提到，韓國女子團體TWICE成員、我國藝人周子瑜即將返臺舉辦演唱會，他以「我們臺南人、麻豆臺南人」親切稱呼，並表示這幾年BlackPink等國際巨星頻繁來臺開唱，反映臺灣經濟持續進步，民眾不僅「有錢」也能「有閒」消費文化娛樂。賴清德強調，這種環境也為本土藝文創作者提供更大發揮空間，他期盼在政府支持下，更多臺灣藝文工作者能回到這片土地創作，一起說臺灣的故事、唱臺灣的歌，讓每位臺灣人都感到驕傲。 總統府秘書長潘孟安則在映前受訪時，分享近日新頭殼 ・ 1 天前
賴看電影《大濛》 提Twice子瑜：我們麻豆台南人要回來表演了
電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項獎項，賴清德總統今(21日)觀賞《大濛》前受訪表示，很喜歡陳玉勳導演的作品；他還特別提到，大家有沒有注意到周子瑜要回來了，「Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了」。中時新聞網 ・ 1 天前
《大濛》口碑爆好總統也力挺！感動大推「現在的成就要共同珍惜」
動人史詩台片《大濛》昨（21日）獲得第62屆金馬獎觀眾票選獎，總統賴清德昨晚也偕同總統府秘書長潘孟安等人，前往電影院觀賞該片，導演陳玉勳和監製葉如芬、李烈致詞完後，總統也上台透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌」。自由時報 ・ 21 小時前
《大濛》擒「觀眾票選最佳影片」 賴清德大推：現在的成就要珍惜
第62屆金馬獎頒獎典禮今（11╱22）在台北流行音樂中心登場，入圍11項的《大濛》昨率先拿下「觀眾票選最佳影片」，昨晚總統賴清德也偕同總統府秘書長潘孟安等人到電影院看片，透露觀影過程有泛淚，「我很敬佩導演用電影講台灣的故事、唱出台灣的歌，在這片土地的人可以更認識自己，面向過去，對台灣未來的打拼很有幫助」。太報 ・ 18 小時前
歡迎周子瑜回台開唱！ 賴清德讚台灣經濟進步：有錢有閒看演唱會
金馬獎22號登場，總統賴清德今（21）日晚間到台北大巨蛋新開幕的影城觀賞入圍作品《大濛》，呼籲大家支持國片，也談及TWICE成員周子瑜本週首度在台灣演出，他開心歡迎台南麻豆人回來表演。同時賴總統指出，台視新聞網 ・ 1 天前
高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規...CTWANT ・ 20 小時前
