賴清德知道國民黨有沒有介入台南初選 徐國勇：民調沒任何問題

賴清德對國民黨有沒有介入台南市長初選很清楚。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立委陳亭妃在初選民調中勝過立委林俊憲，已獲民進黨提名參選台南市長。不過，民進黨中執委黃守達質疑，台南初選有國民黨介入的痕跡。總統暨民進黨主席賴清德則說，有沒有介入他很清楚。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23）日表示，對比式民調本身就是排藍，所以民調公平、公開、公正沒有任何問題，當然各種民調也會再繼續精進。

據指出，黃守達周三（21日）在民進黨中執會上表示，高雄市、嘉義縣對上國民黨假想敵的差異不大，但台南卻差很大，質疑國民黨介入。賴清德則說，要尊重初選結果，相關問題也可以在不影響選戰步調的情況下處理。他也說，他最了解台南，國民黨有沒有介入，他很清楚。

徐國勇今上午出席「2026 電器空調影音年終購物展開幕典禮」，並受訪表示，藍白介選不是現在才開始，早就在介選。他說，民進黨有各個方式，包括排藍、加權，而對比式民調本身就是排藍，所以民調公平、公開、公正沒有任何問題，當然各種民調也會再持續精進。

徐國勇指出，每個民調公司都一樣，民調是社會科學就是沒有絕對性，太陽從東邊出來不管哪個國家都是一樣，可是社會科學就有誤差不一樣。他舉例，有的國家有通姦罪，有的沒有；有的國家有同性婚姻，有的沒有，這就是社會科學。他說，社會科學民調就是屬於裡面的一部份，所以要不斷精進，所以總統意思是這樣子。

