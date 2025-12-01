賴清德破「地方必敗」魔咒？阿扁看好綠營2026大斬獲 黃暐瀚警告國民黨別太樂觀：藍5縣市不穩、南高更難攻

總統賴清德（圖／總統府提供）





2026地方選舉將在明年11月底登場，前總統陳水扁認為，賴清德有望打破「執政黨地方必敗」魔咒、翻轉藍綠版圖。他肯定賴清德具備逆勢能力，預測民進黨地方選舉將大有斬獲，「我的第六感很準」。媒體人黃暐瀚警告，氣勢正旺的藍營，2026選情未如預期樂觀。

黃暐瀚指出，陳水扁日前專訪高雄市長擬參選人邱議瑩，除了表態支持，更說自己有「第六感」，認為高雄市長陳其邁應該是支持邱議瑩。另外縣市長選舉綠營已經二連敗（2018、2022），但阿扁有預感，2026有可能「翻轉藍綠」。

黃暐瀚表示，翻轉藍綠什麼意思？就是大罷免大失敗之後的民進黨，竟意外可能在縣市長選舉有所斬獲，反之氣勢正旺的藍營，原以為要一路攻下南高，2028重回執政，但仔細深究，才發現2026選情也許未如預期樂觀。

黃暐瀚說，這個講法，與中國時報今天的頭版內頁，不謀而合。中時盤點「宜蘭縣、新竹縣、嘉義市、台東縣、雲林縣」五個藍營執政縣市，2026並未樂觀。選將多、民調落後、尚未整合。

黃暐瀚指出，所謂「三都、五綠」，這五綠（嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣）任失一地，對賴清德都是重傷；反之「五藍」若遭翻轉，鄭主席威信將受挑戰，而且如果這五藍都守不住，遑論搶下南高？

