賴清德砸1兆5千億國防預算 前大使精算驚呆了：錢從哪來

行政總統賴清德近日透過《華盛頓郵報》投書，史無前例公布未來8年將追加約400億美元、約新台幣1.25兆元的國防投資計畫，目標在回應北京日益升高的軍事壓力，強化嚇阻能力與防衛韌性。對此，前大使介文汲拋出財源三大疑問，表示「若無排擠、沒有新增財源，能做到的唯一方式就是加稅」，否則難以為繼，引發討論。

針對該計畫，介文汲於26日在中天節目《中天辣晚報》中提出質疑，直指預算規模與財源規劃欠缺說服力。他表示，1.25兆元分8年編列，換算下來每年約1500億元，若依現有預算基準再上加碼，明年國防支出占GDP比重將攀升至3.3%；按行政院2026政策方向及財政試算邏輯推估，國防預算在2030年前可能需達GDP 5%目標。

介文汲進一步指出，財政部所公布的2025年度國防總預算為接近9495億元、逼近1兆元大關，較過去大幅成長；而若以主計總處公開GDP成長模型外推至2030年，當年國防支出在未含特別預算前即達約1兆3482億元；若將國防特別預算納入計算，總額甚至可能逼近1兆5000億元，背後的財務壓力不容忽視。

對此，介文汲拋出財源三大疑問：

第一，在既有預算框架中要如何勻支？他直言，國防追加經費勢必面臨部門排擠抉擇，可能涉及教育、衛福、長照、長照及公共建設預算。

第二，政府若宣稱不排擠其他支出，過去一年多額外追加的6000億元又該如何編列？「若無排擠、沒有新增財源，能做到的唯一方式就是加稅」，否則難以為繼。

第三，如此龐大的投入到底要買什麼軍備、強化哪些項目？他指出，國防部多年強調武器國造政策，但對於1.25兆元的具體採購與國防建設細項、產業配比與軍力配置藍圖，目前仍未清楚對外說明。

他更強調，過去20年前後國防年度預算僅約3000億元，與今日相比，國防投入的翻倍甚至十餘倍成長，並非不可討論，但應先有社會共識基礎。「應當先問台灣社會是否同意，再來談規模與時間表」，否則投書先把數字講定、但政策與細項卻事後才談，「程序不合理，也會降低人民信任」。

