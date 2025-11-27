賴清德砸1.25兆強化國防 前大使：若無新財源只能加稅

總統賴清德近日透過美國《華盛頓郵報》投書，宣布未來8年將追加約400億美元、約新台幣1.25兆元的國防投資計畫，旨在應對北京日益升高的軍事壓力，並強化台灣的嚇阻能力與防衛韌性。然而，前大使介文汲對此提出三點財源疑問，認為若無新增財源或削減其他部門預算，這筆龐大的投入恐難以為繼。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

介文汲26日在中天節目《中天辣晚報》中表示，賴清德提出的國防計畫雖然展現政府應對國際壓力的決心，但預算規模與財源規劃仍欠缺說服力。他指出，1.25兆元分8年編列，平均每年約1500億元，若依現有基準再加碼，明年國防支出占GDP比例將攀升至3.3%。根據行政院2026年的政策方向與財政試算，國防預算在2030年前可能需達到GDP的5%。

他進一步提到，財政部公布的2025年度國防總預算已接近9495億元，逼近1兆元大關，較過去數年有顯著成長。若以主計總處的GDP成長模型推算，2030年國防支出在未含特別預算時即達約1兆3482億元，而若將國防特別預算納入計算，總額甚至可能逼近1兆5000億元，讓台灣的財務壓力更加沉重。

介文汲。（圖／中天新聞）

針對上述情況，介文汲拋出三大疑問：第一，在既有的預算框架下，如何調整預算以支應國防經費？他直言，國防追加經費勢必面臨部門間的預算排擠，可能影響教育、衛福、長照及公共建設等重要項目。第二，政府若宣稱不會排擠其他支出，那麼過去一年多額外追加的6000億元經費又該如何編列？他認為，若無新增財源，唯一可行的方式就是加稅。第三，如此龐大的國防投入究竟要用於哪些軍備項目？他批評，國防部多年來雖強調武器國造政策，但對1.25兆元的具體採購計畫與軍力配置藍圖卻未對外說明清楚。

介文汲還指出，過去20年前後，台灣的國防年度預算僅約3000億元，如今已翻倍甚至十餘倍，這樣的成長雖非不可接受，但應建立在社會共識的基礎上。他強調，應當先徵詢台灣社會的意見，確認是否同意這樣的規模與時間表，再進一步討論細節。他認為，政府在政策細項未明確之前，便先透過投書公布數字，程序上不夠合理，可能進一步降低人民的信任。

