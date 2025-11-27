賴清德砸1.25兆護台灣？ 林憶君：避戰需嚇阻、溝通雙管道

賴清德26日召開國安高層會議，提出「守護民主台灣國安行動方案」，表示將分8年時間，共追加400億美元（約新台幣1.25兆元）《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算。對此，民眾黨立委林憶君表示，支持合理提升國防預算，但她強調，真正能守護台灣的是既能嚇阻、也能對話的兩岸政策。

賴清德宣布提出1.25兆元國防特別預算。(圖/總統府)

林憶君26日在臉書貼文寫道，今天，總統賴清德突然召開記者會，首次親口證實「北京當局以2027年完成武統台灣為目標」，並宣布未來8年將投入1兆2500億元，作為所謂的「守護民主台灣國家安全行動方案」。面對大陸不斷加強的武力威脅，她當然支持在維持財政紀律的前提下，合理提升國防預算，但她必須強調——和平不能只靠堆砌軍事實力，真正能避免戰爭的，是同時具備強大的嚇阻能力與暢通無阻的溝通管道。

林憶君表示，回顧歷史，在冷戰的最危險時刻，美、蘇除了軍力抗衡，也維持著足以避免誤判的對話管道，正因如此，1962年的古巴飛彈危機才能化解，沒有演變成毀滅性的戰爭。而如今的台灣，民進黨政府卻只專注在「抗中保台」的政治敘事，執著於建軍備戰，卻忽略了最重要的和平對話。

古巴危機期間的1962年10月，美軍U-2偵察機拍到位於古巴的蘇聯飛彈基地。(圖/甘迺迪總統圖書館)

林憶君指出，這種單邊思維，只會讓兩岸敵意越來越深，一步步走向難以回頭的螺旋。如果哪一天真的擦槍走火，承受後果的會是全體台灣人民，而不是喊口號的政治人物。

林憶君表示，更令人遺憾的是，賴清德口口聲聲說要團結台灣，但做的卻是分裂台灣的事。不只透過政媒集團攻擊異己，甚至動用司法打壓政敵，把不同政黨的監督都貼上標籤。這樣的做法不會讓台灣更強，只會讓民主更弱。

林憶君。(圖/截自林憶君臉書)

林憶君提醒政府，國防裝備確實重要，但近年國軍人才大量流失，主戰部隊編現比低落，許多先進武器沒有足夠的人來操作。既然行政院準備用特別預算大買軍備，為什麼不依法編列國防預算替軍人加薪、改善待遇？留住人才，比買再多武器都更能強化戰力。

林憶君強調，每一分國防經費都應該花在刀口上，而不是成為債務黑洞。民眾黨支持國防自主、支持強化戰力，但支持預算不代表要毫無條件接受不合理的編列。真正能守護台灣的，不是口號式的「抗中保台」，而是冷靜務實的國防策略、有效的軍隊改革、穩健的財政紀律，以及最重要的——既能嚇阻、也能對話的兩岸政策。

林憶君指出，台灣要持續繁榮與和平，需要的不只是武力，更需要智慧。希望賴總統能真正聽進人民的聲音，不要再用國安議題掩蓋預算問題，更不要把依法監督的在野黨污名化成「中共同路人」。唯有停止這種分裂台灣的操作，才能一起守住真正的「民主台灣」。

