賴清德砸1.25兆軍費國台辦嗆窮兵黷武！蔡正元：若達GDP5%恐通膨

賴清德總統26日召開國安高層會議，並宣布追加新台幣1.25兆元的國防預算，大陸國台辦今（27日）痛批相關方案窮兵黷武、禍台殃民，引發討論。前立委蔡正元分析，賴清德想要「用實力求和平」，但兩岸軍力差距太大，且若國防預算超過GDP的5%，還可能引發通貨膨脹。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元今天在中天節目《辣晚報》表示，賴清德認為要用實力求和平，什麼叫實力求和平？就是如果他有足夠的實力，解放軍就不敢進攻台灣，所以兩岸就維持和平狀態。

至於賴清德認為實力怎麼來？蔡正元指出，就是不斷的增加國防預算，現在國防預算大概是差不多250億美元，然後賴清德又說，8年要花400億美元（約新台幣1.25兆元），平均一年要多花50億美元，加上原來的250億，就是300億美元，而他認為一年花300億美元，就可以建立台灣之盾，「如果我的反艦飛彈夠，大陸的船團來過不來；如果我的防空飛彈夠，那大陸的軍機就過不來。賴清德想要建立台灣之盾，所以每年要花這麼多預算，但他卻不肯幫軍人加薪。

賴清德。（圖／中天新聞）

蔡正元還說，通常國防預算占GDP的比例超過5%，沒有一個國家不會發生通貨膨脹，幾乎都會，這是一個經濟結構的基本道理。而且，兩岸的差距太大，比俄羅斯和烏克蘭在戰前的差距還大，面對這麼大的差距，怎麼用實力求和平？「我想不通」。

賴清德。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，大陸的軍費都是花在自己身上，我們的軍費花的錢都花在外面，大陸的軍費花費越多，他的GDP越大；我們軍費花費越多，我們GDP越小，「差在這裡」。

