賴清德砸1.25兆軍購！她示警：全民上戰場了

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡直言，台灣即將進入「全民皆兵」時代，大家準備要上戰場了。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日召開記者會，宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年之間，投入400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防特別預算，當中更提到北京正以2027年為目標節點，推進攻台相關準備，引發輿論熱議。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡曝警訊，台灣即將進入「全民皆兵」時代，大家準備要上戰場了。

美國總統川普24日與中國國家主席習近平通上電話，隨後，川普又立刻打給日本首相高市早苗，提醒她該「降一點溫」；而高市在26日和在野4黨的黨魁辯論中，突然就改口稱「與台灣維持著非政府間的實務關係」，且沒有立場認定台灣的法律地位，與她先前的「台灣有事論」有明顯出入。

陳智菡27日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》指出，此事透露出一個非常危險的訊息，在川習通話結束後，川普又打電話給高市早苗，明確指示「該降溫了」，結果呢，賴清德卻在加溫，好像不打起來他不高興一樣，要軍事採購沒問題啊，但問題是2027來得及嗎？

陳智菡續指，當美國、日本盟友急於降溫之際，為什麼賴清德還有催到底，讓台灣置於一個這麼危險的狀態？她也提出具題質疑，如果要花1.25兆購買軍備，以備戰2027中共攻台，「那我們現在是不是全民皆兵，大家都要上戰場」？她強調，不可能只購買武器，但沒有人操作設備，賴清德身為總統，講話更應該要小心，他已經在破壞區域的和平穩定。

