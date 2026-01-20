賴清德確定不出席彈劾審查會 改由朝野立委輪流發言

台北市 / 武廷融 綜合報導

藍白立委發起總統賴清德彈劾案，並於21日、22日以全院委員會模式召開審查會，邀請賴清德到立院說明。總統府今(20)日回函立法院，告知總統將將不會出席說明。確定明、後兩天將由各黨團推派立委輪流發言，總計32人。

賴清德確定不出席明日在立法院召開的全院委員會，根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘。根據立法院公布的明日發言名單共11人，包含民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、立委沈伯洋；國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、立委黃健豪、王鴻薇、許宇甄、牛煦庭；以及民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷。

