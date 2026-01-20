賴清德確定不會出席彈劾審查 回函「立院無直接向總統問責之權」

總統賴清德、立委蘇巧慧出席「AI人才年會」前受訪。李政龍攝



立法院全院委員會21日、22日舉行審查會，邀總統賴清德就彈劾案說明，總統府今（1/20）下午回函拒絕出席「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務，為符憲政體制，爰不予列席。」

立法院21日、22日召開全院委員會，邀請被彈劾人總統賴清德列席進行說明。先由領銜提案人代表說明彈劾意旨，再由被彈劾人賴總統說明，各黨團也將推派代表詢問賴清德總統，若被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委發言，每人10分鐘；國民黨團推派15人、民進黨團推派15人、民眾黨團2人。

總統府今下午回函指出，「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席」。賴清德確定明後兩天不會出席彈劾審查。

