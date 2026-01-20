賴清德確定明天不出席立院彈劾審查會 民眾黨團祭甲動原因曝

即時中心／潘柏廷報導

藍白立委提出總統賴清德彈劾案，上禮拜立法院已舉辦兩天公聽會，明（21）日起則接連兩天，並以全院委員會方式召開「審查會」，也邀請賴清德到場說明；不過總統府今（20）日發函給立法院，明確指出「立法院無直接向總統問責之權」拒絕出席，使得兩天的審查會遂成各朝野推派代表發言的形式，而民眾黨立院黨團也為此發動甲級動員，要求8名黨籍立委明日至議場簽到，宣稱確保出席委員達法定開會人數。

立法院全院委員會將在明後天召開「賴清德彈劾案審查會」，並邀請賴清德出席說明；不過總統府稍早發函提說：「貴院115年1月16日咨請本人列席同年月21日及22日全院委員會說明一案，依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符合憲政體制，爰不予列席。特此函達」。

總統府正式函文回復立院，賴清德明天不予出席。（圖／民視新聞翻攝）

因此，原先邀請賴清德出席說明的審查會，就變成各朝野推派代表發言，明日發言者包含民進黨團幹事長鍾佳濱、民進黨團書記長陳培瑜、不分區綠委沈伯洋；國民黨團總召傅崐萁、藍委羅智強、藍委黃健豪、藍委王鴻薇、藍委許宇甄、藍委牛煦庭；民眾黨團總召黃國昌、不分區白委張啓楷。每人發言時間則為10分鐘。

不過，民眾黨立院黨團稍早發動甲級動員，要求8名黨籍立委明日上午8時30分至上午9時，於議場簽到並出席至全院委員會開始開會為止，以確保全院委員會出席委員達法定開會人數。

