賴清德示警中共介選 黑幫恐成在台協力者

總統賴清德。(總統府提供)

法務部調查局昨舉行調查班第六十二期結業典禮，總統賴清德親自出席並發表談話，直指台灣正面臨嚴峻的國安挑戰。他表示，中共已將介入我國選舉列為長期策略，不僅未來九合一選舉與二〇二八年總統大選，甚至往後每一場選舉，都可能成為境外敵對勢力操作的目標，嚴重威脅國家安全與民主體制。





賴清德指出，境外勢力介選手法日趨複雜，除傳統滲透外，更結合新興科技與人工智慧，進行認知作戰與選舉干預；同時，幫派組織也被中共培植為在台協力者，成為滲透與破壞社會秩序的重要節點，已構成國家與社會安全的重大風險。他指示調查局長陳白立，務必將反統戰、反滲透、反併吞列為核心任務。

廣告 廣告





賴清德期勉一〇八名結業調查官，未來執行任務時，須全面性、持續性、主動性掃蕩黑幫，對黑、金、槍、毒、詐與暴力犯罪嚴懲嚴辦，絕不寬貸。他強調，沒有主權，台灣將失去一切；沒有民主，台灣將失去存在價值，唯有建構完整的民主防衛機制，才能凝聚社會團結與人民信任。





針對詐騙犯罪，賴清德指出，詐騙是全民公敵，也是各國共同面對的治安難題，打詐不僅要看數據成果，更要讓人民「有感」；此外，他也要求調查官全力肅貪，不分黨派、不論身分，只要證據明確即依法查辦，同時謹守勿枉勿縱原則，確保公權力合法行使。